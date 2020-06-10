شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جينية تكشف .. كورونا انتقل إلى كاليفورنيا عدة مرات بسبب المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جينية جديدة إلى أن فيروس كورونا تم نقله إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عدة مرات من قبل المسافرين، وأن أمريكا أضاعت العديد من الفرص لاستخدام تتبع الاتصال لوقف المزيد من الانتشار، وذلك بحسب ما نشرته شبكة CNN الأمريكية، وتأتي هذه الدراسة لرسم صورة لكيفية تحول بعض الحالات البسيطة إلى وباء في مجتمع ما.





وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس إلى أن تفشي سفينة سياحية واحدة على الأقل بدأ بفيروس ينقله شخص واحد مصاب بسلالة من الفيروس انتشر في ولاية واشنطن في وقت مبكر من الوباء.

قال الدكتور تشارلز تشيو، أستاذ الطب المخبري بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الذي قاد فريق الدراسة، إنه تحليل صغير، لكنه يساعد في رسم صورة لكيفية تحول بعض الحالات إلى وباء - وكيف يمكن للعمل السريع وقف انتشار المرض.

وقال تشيو، على سبيل المثال ، إن الفاشية التي أصابت أكثر من 700 شخص مصاب بكورونا على متن سفينة دياموند برينسيس السياحية في فبراير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل تسعة منهم، بدأت على الأرجح بحالة واحدة.

وقال تشيو لشبكة CNN: "ربما أحضره أحد الركاب على متن الطائرة".

وأضاف تشيو أن السلالة التي أصابت الركاب وطاقم الطائرة في رحلتين هي نفس السلالة التي انتشرت على نطاق واسع في ولاية واشنطن وأماكن أخرى.

في المقابل، توقف تفشي آخر مع ثلاثة أشخاص، بعد أن أصاب مريض في مقاطعة سولانو عاملين في الرعاية الصحية كانا يعتنيان به، وتوقف انتقال العدوى عند هذا الحد.

وقال تشيو "هذا كل شيء.. لقد تفشى فى ثلاثة أفراد فقط.. في هذه الحالة فإن تعقب الاتصال والعزل السريع للحالات الجديدة أوقف أي انتشار آخر."

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من أجل الدراسة، فحص تشيو وزملائه عينات فيروسية تم أخذها من 36 مريضًا في 9 مقاطعات بكاليفورنيا قاموا بفحص تسلسل الجينوم مباشرة من العينات باستخدام طريقة جديدة تسمى MSSPE.

تمكنوا من استخدام هذا التسلسل لتحديد كل سلالة أصابت كل من المرضى الـ 36 ، ومقارنتها مع سلاسل أخرى معروفة من سلالات الفيروس المنتشرة.

يشارك العلماء هذه المعلومات بحرية حتى يتمكنوا من تتبع انتشار الوباء.

وقال تشيو "اكتشفنا أن هناك العديد من المقدمات في ولاية كاليفورنيا لأنساب مختلفة من الفيروس".

على الأقل في الأسابيع القليلة الأولى بعد ظهور الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، لم يكن ينتشر بحرية في جميع أنحاء الولاية، ولكن تم تقديمه مرارًا وتكرارًا في حوادث منفصلة.

وقال عالم الأحياء التطوري مايكل ووروبي، الذي لم يشارك في الدراسة ، لشبكة CNN: "يظهر أن هناك عدة شرارات مختلفة تهبط في شمال كاليفورنيا ، وقد تلاشى الكثير منها على الأرجح بسبب مجموعة من تدابير الصحة العامة".

أجرى Worobey ، وهو رئيس قسم علم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة أريزونا ، دراسة مختلفة عن إدخال الفيروس التاجي الذي وجد أيضًا أن تتبع الاتصال السريع والمكثف يمكن أن يوقف أسوأ انتشار للفيروس في وقت مبكر.

تظهر النتائج أيضًا أن القيود المفروضة على السفر يمكن أن تعمل إذا بدأت في وقت مبكر بما يكفي وتم ملاحظتها بعناية.