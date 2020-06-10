شكرا لقرائتكم خبر عن جدل مستمر.. أبحاث أمريكية جديدة على الكلوروكين كوقاية من كورونا وليس علاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الباحثون الأمريكيون يدرسون إمكانات دواء هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن دراسة أخرى قد وجدت أن تناوله بعد التعرض للمرض لا يمنع العدوى ولا فائدة للدواء كعلاج وقائى ، وفقاً لما ذكره موقع جريدة " الدايلي ميل " البريطانية.

وقامت جامعة ديوك الأمريكية بتوظيف 15 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في محاولة لاختبار الدواء، الذي يستخدم في المقام الأول لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يحاول الباحثون اختتام الدراسة في غضون خمسة أو ستة أشهر - على الرغم من دراسة جامعة مينيسوتا التي وجدت الأسبوع الماضي أنه لا فائدة من هيدروكسي كلوروكوين كعلاج وقائي.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه هو نفسه يأخذ هيدروكسي كلوروكوين كوقاية ، على أمل أن يمنعه من الإصابة بالفيروس إذا كان على اتصال بشخص مصاب.

ويحيط الجدل بالدواء منذ شهور، وأعيد إشعاله بعد أن سُحبت دراسة رئيسية بقيادة كلية الطب بجامعة هارفارد، والتي أشارت إلى أنه يثير مخاطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا من مجلة لانسيت الأسبوع الماضي.

و لا يوجد حاليًا أي دواء وقائي لفيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يكون هناك لقاح بعد ستة أشهر على الأقل ، ويأمل فريق جامعة ديوك أن يتمكن الكلوروكين - أو بعض المركبات الأخرى - من القيام بالوقاية من كورونا.

تأمل دراسة استجابة وتعريض عمال الرعاية الصحية في تقديم إجابة أكثر تحديدًا عما إذا كان هيدروكسي كلوروكوين قد يساعد في منع العدوى أم لا مما قد تفعله الدراسات السابقة.

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من المفترض أن تنتهي الدراسة، في يوليو - ولكن مع وجود حوالي 800 متطوع فقط حتى الآن، فإن مشاركة العاملين في المجال الصحي في الدراسة كان أقل بكثير من هدفه البالغ 15000 مشارك.

بتمويل قدره 50 مليون دولار للبحث، يأمل فريق ديوك في نهاية المطاف باختبار أدوية أخرى بالإضافة إلى الكلوروكين ، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاركة المتطوعين.

وقالت الدكتورة سوزانا ناجي، نائبة عميد البحوث السريرية في جامعة ديوك لموقع يو إس إيه توداي: "مستوى الحماس لدواء غير هيدروكسي كلوروكين سيكون أعلى بكثير".

وأضافت "إن تسييس هيدروكسي كلوروكوين ، بالإضافة إلى البيانات التي ظهرت في أماكن المرضى الداخليين ، قدم صورة غامضة لهذا الدواء على وجه الخصوص."

ويُعتقد أن هيدروكسي كلوروكوين وعقاقير مثله قد تمنع الفيروس من الارتباط بهدفه: مستقبلات ACE2 للعديد من الخلايا البشرية ، بما في ذلك تلك الموجودة في الرئتين والأوعية الدموية.

تأمل دراسة ديوك في معرفة ما إذا كان تناول دواء الملاريا قبل التعرض يمكن أن يمنع العدوى.