فيتامين "ك" يحميك من عواقب كورونا السيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف باحثون يدرسون مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مستشفى "كانيسيوس- ويلهلمينا" في مدينة نيميجن الهولندية علاقة بين نقص فيتامين ك في الجسم وأسوأ عواقب الإصابة بالفيروس.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بحثت الدراسة التي جرت بالتعاون مع معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في مدينة ماستريخت في هولندا، حالة 134 مريضاً بـ"كوفيد- 19" جرى نقلهم إلى المستشفى في الفترة بين 12 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان.

وقارن الباحثون المرضى بمجموعة تحكم مكونة من 184 مريضاً غير مصابين بالفيروس.

ووجد الباحثون أن كثيراً من المرضى الذين توفوا أو نُقِلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من نقص في فيتامين ك الموجود في الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب ويساعد في تكوين البروتينات اللازمة لعظام صحية وتجلط دم طبيعي.





ويقول العلماء إن فيتامين ك يمكنه المساعدة في تجنب الإصابة بعدوى شديدة من "كوفيد- 19"، إذ إنه قادر على تنظيم تجلط الدم الأمر المهم جداً حالياً لا سيما أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في جلطات دموية خطيرة ومميتة لدى بعض المصابين، وهم يسعون الآن إلى الحصول على تمويل لإجراء تجربة سريرية لمزيد من التأكد.

وقال الدكتور روب جانسين، قائد فريق البحث، إنه يمكن لأي شخص تناول مكملات فيتامين ك الغذائية فهي آمنة تماماً ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتجلط أو أدوية سيولة الدم بالفعل حتى لا يتعارض فيتامين ك معها.

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وأضاف أنه حتى إذا لم تساعد مكملات فيتامين ك الغذائية في تجنب الحالات الشديدة من "كوفيد-19"، إلا أنها تظل جيدة للأوعية الدموية والعظام وربما أيضا إلى الرئتين.





وفي الوقت نفسه، يحذر أطباء آخرون من الاعتماد على فيتامين واحد فقط لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وينصحون بدلا من ذلك بالتركيز على تناول الغذاء الصحي الذي يتضمن الخضروات والفواكه يومياً، محذرين من تناول كميات كبيرة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين ك وخصوصاً لمرضى الكبد.

وفي سياق متصل، توصلت إحدى الدراسات إلى أن نقص فيتامين د أيضاً يؤدي إلى تفاقم حالات "كوفيد-19"، لكن حتى الآن لم يتم إجراء دراسات سريرية تؤكد فعالية فيتامين د أو أي مكملات غذائية أخرى ضد فيروس كورونا المستجد.



