148 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء ، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18180 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.



وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 299 حالة، وأن 31 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و41 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، في حين يعيش 24 من المصابين على أجهزة التنفس.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن 15159 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء، وأن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2722 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، وقف التسهيلات التي كان من المزمع أن تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.

وسجلت إسرائيل الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الانخفاض الملحوظ خلال الشهر الماضي.