هل الرياضة تقي من فيروس كورونا المستجد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ممارسة الرياضة بشكل منتظم ينشط الخلايا الموجودة في الجهاز المناعي، حيث تقوم بمكافحة الفيروسات والبكتيريا التي تتسلل داخل الجسم وتصيبه بالأمراض، وبالتالي الأشخاص الذين يمارسون الرياضة دوما، أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. ممارسة الرياضة بعد "حجر كورونا".. نصائح مهمة لـ"عودة مثالية"



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