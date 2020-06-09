هل العصائر المثلجة "السموذي" مفيدة للصحة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، أصبح الطلب بتزايد على العصائر والعصائر المثلجة أو ما تُسمى "السموذي"، وأصبحت تباع في العديد من المتاجر الكبيرة وحتى البقالات الصغيرة.

وقد يكون بعضها مليئا بالخضار والفاكهة فقط، وبعضعها الآخر يحتوي على سكر ومكونات غير صحية، وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان العصير المتلج خيارًا صحيًا أم لا؟.

سنستعرض في السطور القادمة ما هي العصائر المثلجة، وما هي فوائدها الصحية وسلبياتها، وهل تساعد في إنقاص الوزن؟.

ما هي العصائر المثلجة؟

هي عبارة عن مشروبات كثيفة يتم خلطها عادةً من الفواكه والخضروات واللبن والمكسرات والبذور، ويكون مثلجا أو يحتوي على مكعبات ثلج كثيرة وذلك لمنحه قوامًا باردًا.

وعادة تكون المكونات الشائعة له هي الفاكهة مثل التوت والموز والتفاح والخوخ والمانجو والأناناس، أو الخضروات مثل السبانخ والجرجير والأفوكادو والشمندر والجزر.

ويزين عادة بالمكسرات والبذور مثل زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني أو الجوز.

وتكون عصائر الفواكه عادةً مكونة من نوع واحد أو أكثر من الفاكهة الممزوجة بعصير الفاكهة أو الماء أو الحليب أو الآيس كريم.

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أما العصائر الخضراء فإنها تحتوي على الخضار الورقية والفاكهة الممزوجة بالماء أو العصير أو الحليب، وتكون أثقل من العصائر العادية بالرغم من احتوائها على القليل من الفاكهة.

إلا أنها جميعها تتكون من خلال مزج الفاكهة والخضروات واللبن والمكونات الأخرى لصنع مشروب سميك ودسم.

ما الفوائد الصحية للعصائر المثلجة؟

يستهلك العديد من الأشخاص العصائر كوجبة صباحية أو وجبة خفيفة بعد الظهر، وقد تكون هذه طريقة رائعة لإدخال الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي.

إذ إن العصائر المصنوعة من المنتجات الطازجة من الفواكه والخضروات أو المجمدة، تمنح الجسم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

كما تعمل هذه العناصر الغذائية معًا على تقليل الالتهاب وتحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وهشاشة العظام والسمنة.

إلا أن تناول هذه العصائر التي تحتوي على مكونات أخرى غير الفواكه والخضروات وتحتوي على كميات كبيرة من السكر فقد تضر بصحتك، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى السمنة أيضاً.