شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُحدث «خزانة الأدوية المنزلية» لتناسب زمن «كورونا»؟.. خبير صحة أمريكي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - وفيما يلي مجموعة من الأدوات الضرورية التي يجب إضافتها لخزانة الأدوية المنزلية في ظل جائحة كورونا، بحسب اقتراحات خبير الصحة ورئيس الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، غاري ليروي،حسبما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

ميزان الحرارة (عن بعد)

قد تساعد موازين الحرارة في اكتشاف مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا. بحسب ليروي فإن موازين الحرارة المزودة بالأشعة تحت الحمراء والتي تستخدم عن بعد، قد تعمل بشكل أفضل من الأجهزة الأخرى، إذ لا يتطلب الأمر من المستخدمين لمس شخص يعاني من أعراض جسدية، وهذا يقلل من خطر انتقال العدوى إليهم.

أدوية السعال

يمكن أن تكون أدوية السعال خط دفاع أولي جيد للمساعدة في إدارة السعال، الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً للإصابة بفيروس كورونا.

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أسيتامينوفين وإيبوبروفين

يُعتبر الأسيتامينوفين والإيبوبروفين، من أفضل الأدوية التي تساعد في تقليل آلام العضلات التي قد تكون ناجمة عن الالتهابات الفيروسية والحمى.

أقنعة الوجه

يجب أن تتضمن خزانة الأدوية الخاصة بك بعض أقنعة الوجه الطبية التي يمكنك استخدامها بشكل أساسي عندما تظهر عليك أعراض عدوى فيروس كورونا، ولارتدائها عند الحاجة للخروج للقيام بمهام خارجية مثل التسوق.

معقم اليدين الكحولي والمناديل المعطرة

اختر معقمات اليدين التي تحتوي على 60٪ أو أكثر من الكحول. احتفظ بكمية جيدة من المعقمات في المنزل لاستخدامها عند الحاجة.

مضادات الهيستامين

أضف إلى خزانة أدويتك، الأدوية الضرورية الأخرى التي يمكن أن تساعد في علاج بعض الحالات العرضية التي يمكن أن تطرأ على صحتك أثناء التواجد في المنزل مثل الصداع، أو نزلات البرد، أو الحساسية.