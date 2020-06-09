هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك خشية كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدم عمال يرتدون ملابس ومعدات وقاية، عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب هولندا، الثلاثاء، بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.



وتلك المزرعة هي واحدة من عشر مزارع في هولندا تلقت أوامر بإعدام الحيوانات التي تربيها للإتجار بفرائها، بعد أن جاءت نتيجة اختبار بعضها إيجابية للإصابة بالمرض.

وتم رصد التفشي بين هذه الحيوانات للمرة الأولى في أبريل الماضي، وانتقل إليها من القائمين على تربيتها من البشر، وفقا لوكالة رويترز.

وفي مايو الماضي، كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

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وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى إضافة للتقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.





وهناك نحو 140 مزرعة لتربية المينك في هولندا رغم إقرار حظر ينتظر تطبيقه بحلول عام 2024.



