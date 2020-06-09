بكتيريا خطيرة مقاومة للعلاج تنهار أمام مضاد حيوي قديم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن مضاداً حيوياً قديماً قد يكون أداة جديدة قوية ضد بكتيريا مميتة.

وخلال دراسة نشرت، الثلاثاء، بدورية "ميكروبيولوجيا الطبيعة"، توصل باحثون إلى أن المضاد الحيوي "ريفابوتين" نشط للغاية في مكافحة بكتيريا "الراكدة البومانية"، المقاومة للأدوية المتعددة، وهي سبب مهم للعدوى التي تهدد الحياة في المرافق الطبية.

ويقول برايان لونا، أستاذ مساعد في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في كلية "كيك" للطب في جامعة كاليفورنيا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "ريفابوتين موجود منذ أكثر من 35 عاماً، ولم يدرس أحد من قبل دوره في مواجهة بكتيريا الراكدة البومانية".

ويستخدم ريفابوتين لعلاج مرض السل، خصوصاً في الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) الذين لا يستطيعون تحمل عقار مماثل لريفامبين، وهو مدرج في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وهي الأدوية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية اللازمة في النظام الصحي.

وحتى الآن، لم يستخدم الريفابوتين ضد"الراكدة البومانية"، التي ظهرت خلال حرب العراق باعتبارها جرثومة خطيرة تقتل القوات في مرافق العلاج العسكرية، حيث تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وعدوى مجرى الدم.

وفي كل عام، تتسبب هذه البكتيريا في حوالي 2% من 99 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب العدوى المكتسبة من المستشفيات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

Advertisements

وقال باحثون إن أحد أسباب تجاهل القوة العظمى لريفابوتين ضد الجراثيم الخارقة هو تقنيات الفحص الحالية.

ومنذ أربعينيات القرن الماضي، تم اختبار المضادات الحيوية الجديدة أو الموجودة ضد البكتيريا التي تزرع في جل معبئ بالمواد الغذائية، مما يسرع العملية عن طريق جعل البكتيريا تنمو بسرعة.

وقال براد سبيلبيرج، كبير الأطباء في مركز مقاطعة لوس أنجلوس الطبي بجامعة جنوب كاليفورنيا وكبير مؤلفي الدراسة: "لكن البكتيريا تنمو بشكل مختلف تمامًا داخل جسم الإنسان"، لذا، صمم الفريق نوعاً جديداً من الوسائط التي تحاكي الظروف داخل الجسم بشكل أفضل، وافترضوا أن الوسائط الأكثر واقعية قد تكشف المضادات الحيوية ذات القوة الخفية.

ووجد الباحثون أن ريفابوتين كان نشطاً بقوة ضد "الراكدة البرومانية" المزروعة في الوسائط المحدودة بالمغذيات (وكذلك في الأنسجة الحيوانية) ولكنه غير فعال ضد البكتيريا التي تزرع في الوسائط المتداولة والأكثر استخداماً.

ويقول سبيلبرج: "يمكن استخدام ريفابوتين على الفور لعلاج مثل هذه العدوى لأنه معتمد بالفعل من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير ونود أن نرى تجارب بشرية عشوائية محكومة لإثبات فعاليته".