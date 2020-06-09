إنفوجراف.. 5 طرق لإنقاص الوزن دون ريجيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/6/9 09:34 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/9 09:34 م بتوقيت أبوظبي

يربط الأشخاص اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن بضرورة تناول أطعمة لا يحبونها، ولكن في الحقيقة ينصح الخبراء بالسماح للمرء بالاستمتاع بالطعام عند محاولة خسارة الوزن. وأوضح أحد المراكز المعنية بالمستهلك في غرب ألمانيا أنه عندما يستمتع المرء بوجبته، فإنه يتذوق كل قضمة ويأكل ببطء ومن المحتمل أن يأكل أقل من المعتاد، وهنا يصبح الطعم الذي يستمتع به المرء هو ما يحدد ما إذا كان قد شبع ويشعر بالرضا وليس كمية الأكل. الإنفوجراف التالي، يوضح 5 طرق لإنقاص الوزن بدون حمية غذائية :



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