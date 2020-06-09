الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا نقلها مرضى لم تظهر عليهم أعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ماريا فان كيرخوفي، المتخصصة في علم الأوبئة والخبيرة الفنية في منظمة الصحة العالمية، إن الدراسات تظهر أن المصابين بفيروس كورونا يكونون الأكثر نقلا للمرض عندما تظهر عليهم الأعراض لأول مرة.



وأضافت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض لكن يمكن أن يكونوا مصدر عدوى للآخرين.

وأوضحت أن نسبة 40 % من نقل المرض يمكن أن تكون من حالات إصابة لا تظهر عليها أعراض كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

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وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا المستجد في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال.

وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

وتنصح منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الإجراءات في حال شعورك بأعراض كورونا، من بينها الالتزام بالمنزل إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، وطلب الرعاية الطبية.