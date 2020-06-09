الإمارات تسجل 528 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 39904 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين اثنين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 283 حالةً، مشيرةً إلى تسجيل 465 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 22,740 حالةً. قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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