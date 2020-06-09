لبنان تسجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لبنان اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ، جميعهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، مما رفع عدد الإصابات إلى 1368 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1564 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة.
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