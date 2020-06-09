طرق للاحتفال بالتخرج في العزل المنزلي

قد يجد الشباب والفتيات المقبلون على التخرج في إحدى المراحل الدراسية، أنفسهم محبطين للغاية بعد إلغاء الدراسة، وبالتبعية حفلات التخرج، والتي ينتظرها الجميع للاحتفال بمجهوده وإنجازاته؛ خلال سنوات الدراسة في المرحلة الدراسية التي يتخرج فيها.

ولما كان من المستبعد أن تقام حفلات التخرج لهذا العام؛ بسبب ظروف الإغلاق، ومنع التجمعات التي اقتضاها فيروس كورونا لمنع انتشاره، خاصة أنه فيروس شديد العدوى والانتشار، ويجد في التجمعات ملاذاً وفرصة له للحياة.

ولكن في الوقت نفسه، قد تكون هذه فرصة جيدة للاحتفال بحفل التخرج بطريقة جديدة كلية ومختلفة تماماً عن حفلات التخرج السابقة، ولهذا يضع موقع «moms» الكندي عدة خطوات للاحتفال بالتخرج أثناء العزل المنزلي...



تزيين المنزل

تزيين المنزل لغرض التخرج يجلب شعوراً بالبهجة لجميع أفراد الأسرة؛ عندما يتشارك فيه جميع أفراد عائلتك، وخيارات التزيين لا حصر لها، مع وجود بالونات على شكل عام 2020، ويمكن استخدام قصاصات ملونة، أو عمل قوس من البالونات، هذا التزيين سيبدو جميلاً عند التقاط الصور لاحقاً، خاصة إذا كان يحتوي على قصاصات ملونة.

من الممكن استخدام مجموعة من الصور على مرّ السنين وتجميعها في لوحة واحدة، كذلك الاهتمام بالمشاركة في صنع كعكة الاحتفال، مع وضع بعض لمساتك الإبداعية عليها.



إنشاء مقطع فيديو

من الصعب الابتعاد عن الأصدقاء وبعض أفراد العائلة، خاصة في أوقات الاحتفال، ولهذا يمكن التعاون مع الأصدقاء والأقارب، وتطلب منهم إرسال بعض رسائل التهنئة، وإجراء مونتاج لفيديو بسيط؛ من خلال تطبيقات بسيطة مثل InShot.



حفل تخرج افتراضي



يمكنك الترتيب لحفل افتراضي؛ من خلال دعوة الأقارب والأصدقاء للتجمع معاً في وقت معين على الإنترنت؛ من خلال برامج المؤتمرات والاجتماعات الإلكترونية للاحتفال، مع الحرص على ارتداء ثوب التخرج.

وهذه طريقة مبتكرة للاحتفال، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

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جلسة تصوير

لا يكتمل التخرج من دون جلسات التصوير، ومن الممكن استخدام هاتفك أو كاميرا تصوير إذا كانت متوفرة لديك، مع إعطاء الفرصة لأفضل شخص في أسرتك؛ ليتقمص دور المصور الخاص بك.

يمكنك الخروج للطبيعة حول المنزل أو في حديقة منزلك؛ لاختيار الخلفيات التي تريدها، مع استخدام البالونات وبعض الزينة التي قمت بوضعها في المنزل.

اجعل جلسة التصوير مهمة؛ لأنها ستكون طريقة للاحتفاظ بهذه الذكريات الفريدة، وإلقاء نظرة عليها عند انتهاء هذه الأزمة.

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