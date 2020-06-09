تعرف على طرق اختيار الصديق المناسب

يكون للأشخاص الذين تربطك بيهم علاقة تأثيرًا وتأثيرًا كبيرًا وواضحا على نجاحك الشخصي. فيمكنك معرفة المكان الذي سينتهي به معظم الناس في الحياة ببساطة بناءً على نوعية اصدقائهم.

وبحسب خبير التنمية البشرية عمرو علي يجب عليك تقييم علاقاتك عندما تكون مستعدًا لإجراء تغيير للأفضل. فالعلاقات مثل المصاعد. إنهم إما يرفعونك أو ينزلوا بك الي اسفل. أحيانًا نجد أنفسنا نتمسك بعلاقات سامة انتهت صلاحيتها قبل سنوات لذلك يجب علينا اختيار اصدقاء تكملنا فالاصدقاء هي من الامور الاساسية في حياة كل منا . فأنه من المهم جدًا اتخاذ خيارات اختيار الاصدقاء الصحيحة. لنجاحك على المدى الطويل ، يجب عليك ببساطة اختيار الأصدقاء المناسبين لك ولطريقة حياتك. إليك بعض الأسرار للقيام بذلك:



1. اشخاص مثلك.



إذا كنت تركز على الارتقاء بحياتك الشخصية و حياتك المهنية إلى المستوى التالي ، فلماذا لا ترتبط بالناس في هذا المستوى التالي؟ القيام بذلك سيساعد على توسيع عقلك إلى إمكانيات أكبر. من الطبيعي أن تشعر بالراحة أكثر مع الأشخاص الذين هم مثلك ومع ذلك ، فمن الجيد الخروج وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء الذين يمكنهم تعريضك لأشياء أكبر ومعلومات جديدة ومستوى أعلى من المعيشة.



2. اختر أصدقاء بقيم متشابهة.

في حين أن التنوع رائع من نواح عديدة ، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيمك ومعتقداتك العامة ، فمن الأفضل الحفاظ على الصداقات التي مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل. بينما يمكنك احترام آراء الآخرين واختلافاتهم ، فإن اختيار الأصدقاء الذين يحملون قيمًا مشابهة لقيمك سيمنعك من المساومة أو التأثير سلبًا على أولئك الذين لا يؤيدون قيمك والمعايير التي تحكم حياتك بها. عندما يكون لدى الأصدقاء قيم متشابهة ، يمكنهم المساعدة في إبقاء بعضهم البعض اصدقاءا للابد.

3. اختر أصدقاء لهم أهداف مشتركة.

عندما يكون لديك أصدقاء لديهم أهداف مشتركة يمكنكوا تشجيع بعضكم البعض. يمكنكوا العمل على أهدافك معًا وتشجيع بعضكما البعض على الوصول إليهما.

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4-اختر الأصدقاء الذين يمكنهم تحقيق التوازن في المجالات التي تكون فيها أضعف.

لدينا جميعًا نقاط قوه ونقاط ضعف حيث يمكنك الاستفادة من مواهب ومهارات وقدرات أولئك الذين لديهم خبرة في مجالات لا تملكها. عندما يستخدم الاصدقاء نقاط قوتهم في مساعدة بعضهم البعض فهذا النوع من الصداقات يدوم الي الابد.

5-اختر الأصدقاء الذين لديهم تعطش للمعرفة

من الرائع دائمًا أن يكون لديك صديق يمكنه ان يعلمك شئ جديد أو يشارك المعلومات معك لمساعدتك في طريقك. عادة ما يكون الأصدقاء المتحمسون للقراءة متحدثين رائعين ويكون ممتعًا التحدث معهم أيضًا.

6-اختر الأصدقاء الذين سيحتفلون بنجاحك

سيحتفل الصديق الحقيقي بكل إنجاز ونجاح تحققه في رحلتك الشخصية او المهنية في الحياة. سيكونون سعداء حقًا برؤيتك تنجح وسيكون أول من يقول "تهانينا!" ويكون وجود أصدقاء مثل هذا نادرًا لذا عندما تجدهم ، ابقهم قريبين منك !

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