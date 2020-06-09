نصائح مهمة لمعرفة من يحبك بصمت

كيف تعرف أن هناك شخصاً يحبك… لغة القلب صادقة قادرة على ذلك؛ إذا كان حب ذلك الشخص صادقاً سيصلك شعور قوي بذلك، سيكون أول شخص خطر في ذهنك عند قراءتك العلامات الـ4 التالية، كما أنك ستكون غير قادر على تجاهله أو عدم الاهتمام بأمر. الخبيرة النفسية أميرة حبراير تقول: «قد يظهر هذا الشخص الذي يحبك في كل مكان تتواجد به، قد يكون ذلك ملفتاً وواضحاً، ذلك دليل على رغبته في رؤيتك، لكنه لا يستطيع إلا أن يختفي خلف الصدف، فتبدأ القصة بصدفة أو أكثر، ومن بعدها يصبح هو من يفتعلها».



النظرات



إحدى أكبر الأسرار، وإحدى أكثرها ملاحظة، فإذا كانت هي أو كان هو ينظر إلى الشخص الذي يحبه مطولاً، فهي إشارة إلى الإعجاب، وتبقى هذه النظرات في العادة لفترة طويلة نسبياً، حتى يلاحظه الطرف الآخر، عندها يقوم بتغيير وجهة نظراته أو وجهته إلى جهة أخرى، ليعيد الكرة لاحقاً إن سنحت الفرصة له بذلك، وكلما تكررت تلك العملية فهي إشارة إلى أن هذا الشخص يكن فعلاً المشاعر للطرف الآخر، وليست مجرة نظرة عابرة، بل هي مقصودة.



اللهفة لمعرفة هواياتك، وما تحب



من الأمور التي تُعتبر علامة على الحب أن المحب سيحاول السؤال عن هوايات الحبيب، وماذا يرغب بأن يفعل في نهاية الأسبوع، وبخصوص مستقبله، وكيف يدرس، ما هي ألوانه المفضلة، ماذا يشاهد في التلفاز والإنترنت، ما هي موسيقاه المفضلة، وهي تعتبر محاولة للكشف عن أمور مشتركة فعلياً بينهما، أو سيجعلها مشتركة لاحقاً كمحاولة للتقرب منه، ولزيادة عدة الاجتماعات بينهما والنقاشات حول الهوايات، ويمكن اعتبار هذه الوسيلة ذكية.



لغة الجسد

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هي إحدى اللغات التي يتقنها البعض، والآخر قد يكون أمياً، الخبراء والمختصون، يقولون إن لغة الجسد مهمة جداً في فهم التواصل بين البشر وبين المحبين، فحركة الميلان من طرف إلى آخر تعني شعوره بالأمان والحنان نحو الطرف الآخر، الابتسامة التي تشع فيها الأسنان البيضاء علامة أخرى على الحب والراحة التي يشعر بها، من المهم دراسة هذه اللغة وإتقانها.



ستجده أينما ذهبت

هو أو هي يحاول جلب المعلومات عن أماكن تواجد الطرف الآخر، ويعمل بكل الوسائل المتوفرة، التي قد تكون مستوردة أحياناً للتواجد في ذاك المكان، وفي ذاك الوقت، فمن المهم أن يكون دوماً حول الحبيب، وأمام ناظريه.

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