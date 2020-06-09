اعرف علاقة مستويات الأكسجين المنخفضة بزيادة الوفاة عند الأطفال المبتسرين

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وأظهرت الأبحاث الحديثة أنه إذا كان الطفل المبتسر يفتقر إلى الأكسجين في دمه ، فإن خطر الوفاة يزيد بمقدار 8 مرات مقارنة بالأطفال الذين تكون ولادتهم طبيعية، تم نشر هذا البحث في دورية لانسيت إكلينيكال ميديسين.
وفقا للبحث جديد الذى تم إجراؤه على 23.000 طفل ولدوا في 12 مستشفى في نيجيريا، فإنه بعد ولادة طفل سابق لأوانه ، إذا كان هناك نقص في الأكسجين في دمه ، فإن فرصه في الوفاة تزداد.
قال الباحث الدكتور هاميش جراهام من معهد أبحاث أطفال مردوخ بأستراليا ، "إن نقص الأوكسجين في الدم شائع عند الأطفال حديثي الولادة، غالبًا ما يعاني الأطفال المبتسرين من هذه المشكلة، فالجسم يحتاج إلى كمية الأكسجين التي يحملها الدم من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى تسمى مستوى الأكسجين في الدم "
عادة ما تكون مشكلة نقص الأكسجين في الدم بسبب الالتهاب الرئوي، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لذلك، غالبًا ما تحدث مشاكل نقص الأكسجين في دم حديثي الولادة بعد الولادة بوقت قصير ، خاصةً في الأطفال الخدج.
و تحدث هذه المشكلة لأنه في كثير من الأحيان يستمر تدفق الدم في جسم الطفل بنفس الطريقة التي كان يحدث بها داخل الرحم، وعندما يحدث هذا ، يتم تزويد الدم الزائد إلى الرئتين ، والذي بسببه لا يذوب الأكسجين بشكل صحيح في الدم، وهذا هو سبب نقص الأكسجين في دم الطفل.
وضع الطفل أثناء الحملتدفق الدم في الجسم ضروري للحفاظ على صحة الأنسجة (الأعصاب)، عندما يكون الطفل في الرحم ، تحتاج رئته إلى القليل جدًا من الدم ، لأن رئتيه لا تحول الأكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون، لذا يقوم الجنين في الغالب بإخراج الدم من الرئتين، ولكن بمجرد خروج الطفل من الرحم وأخذ نفسه الأول في هواء الأرض ، يزداد الضغط على رئتيه بشكل كبير.، زيادة استخدام العلاج بالأكسجينوفقا للباحث الدكتور هاميش جراهام ، تم إجراء هذا البحث لجذب انتباه العاملين في مجال الرعاية الصحية وصانعي السياسات، لزيادة نظام آلات فحص الأكسجين والعلاج بالأكسجين في المستشفيات ، حتى لا يموت الأطفال المبتسرون.
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