شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد النظام الغذائي القلوي في علاج كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

النظام الغذائي القلوي يقوم على فكرة استبدال الأطعمة المكونة للحمض بالأطعمة القلوية التي يمكن أن تحسن الصحة.

ويقول مؤيدو هذا النظام الغذائي أيضاً أنه يمكن أن يساعد في علاج بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، وفيروس كورونا.

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والادعاء حول النظام الغذائي القلوي وفيروس كورونا يعتمد على فرضية أن القضاء على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة، يمكن أن يساعد في تغيير مستويات الرقم الهيدروجيني للجسم أيضاً، كما زعمت الفرضية أن الرقم الهيدروجيني للفيروس يتراوح بين 5.5 إلى 8.5 وكل ما نحتاجه للتغلب على فيروس كورونا هو تناول الأطعمة القلوية فوق مستويات الأس الهيدروجيني للفيروس.

ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الفرضية، إذ لا يوجد بيانات كافية لإثبات أن النظام القلوي، يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى.

ووفقاً للخبراء، فإن الفيروس نفسه ليس له درجة حموضة. الرقم الهيدروجيني هو شيء يتعلق بالمحلولات المائية وليست الفيروسات.

وأكدوا أن الجسم يتولى مهمة تنظيم مستويات الأس الهيدروجيني، مما يعني أنه لا يمكن لأي نظام غذائي تغيير مستويات الأس الهيدروجيني لخلايا أو أنسجة الدم.