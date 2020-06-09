كورونا حول العالم.. فلسطين تسجل إصابتين والعراق يرصد 787 حالة

”الخليج 365” ترصد آخر وأحدث تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، استنادا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية من الحكومات المختلفة والجهات والمؤسسات الدولية.



العراق يسجل 22 حالة وفاة و787 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و268 إصابة.

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة كشفت عنها اليوم، بلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس في العراق 392 حالة بعد تسجيل 22 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 259 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى5831.

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فلسطين تسجل إصابتين جديدتين في القدس وأريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في القدس وأريحا والأغوار.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: " الإصابة المسجلة في القدس هي لامرأة تعمل مدرسة في إحدى مدارس شعفاط، فيما الإصابة الثانية لشابة من محافظة أريحا والأغوار، انتقلت إليها العدوى عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخرا، وهي من منطقة رهط داخل أراضي العام 1948"

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي الشابة في أريحا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 654 إصابة، بينها 320 في محافظة القدس، و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وبينت أن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطنا ومواطنة.