خلطات لتفتيح سواد الإبطين بمكونات طبيعية وآمنة

مشكلة اسوداد منطقة الإبطين تُسبّب الإحراج للعديد من النساء، لا سيما مع قدوم فصل الصيف وارتياد الملابس الكاشفة.وغالبًا، ما تكون نتيجة إزالة الشعر بالحلاقة، او التعرّق المفرط، أو تراكم خلايا الجلد الميتة أو استخدام مزيلات الروائح ومضادات التعرق غير المناسبة. وبالرغم من ذلك، لا تعتبر مشكلة سواد الإبطين حالة مَرَضيّة، ويمكن معالجتها باستخدام أبسط الطرق لإزالة سواد الإبطين بمكونات طبيعية وآمنة، ذات مفعول أكيد، وبشكل كامل وفعّال.



خلطات لتفتيح اسوداد الإبطين بمكونات طبيعية وآمنة

خلطة الألوفيرا والليمون

خلطات تفتيح الإبطين

الألوفيرا فعّالة في تفتيح الإبطين

يُعدّ فرط التّصبّغ أحد الأسباب الرّئيسة لعدم تناسق لون البشرة، ولاستعادة لون البشرة الأصلي، وللتّخفيف من فرط التّصبّغ، يمكن استخدام الألوفيرا، إذ يمكنه التّخفيف من سواد الإبطين، وتحسين لون البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الألوفيرا.

3 قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

يُضاف عصير الليمون إلى الألوفيرا وتُخلط المكونات مع بعضها جيدًا، تُدلك البشرة بالخلطة وتُترك لمدة ليلة كاملة.



خلطة البطاطس والليمون

خلطات تفتيح الإبطين

يُساعد الليمون في التخلص من الُبقع الدّاكنة والتصبُّغات؛ وذلك لأنّه يحتوي على حمض الستريك، وتعد البطاطا عامل تفتيح طبيعياً للبشرة، كما تحتوي على خصائص تبييض طبيعية.

المكونات:

حبة متوسطة من البطاطس

حبة متوسطة من الليمون

الطريقة:

خلط عصير البطاطس مع عصير الليمون بكميات متساوية، يوضع الخليط تحت الإبطين مدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، تغسل بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

ملاحظة: لاستخراج عصير البطاطا يتم غسل حبة البطاطا وتقشيرها، ثم الضغط عليها من خلال منخل أو شاش.



خلطة الخيار والزبادي

خلطات لتفتيح الإبطين

خلطة الخيار والزبادي لتفتيح الإبطين

يتميز الخيار باحتوائه على الخصائص القابضة الخفيفة، وخصائص التبييض التي تفتح لون البشرة، وتجعلها متوهجة ومضيئة.

المكونات:

نصف ثمرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على معجون، تغسل مناطق الوجه بالماء الدافئ، يوضع الخليط تحت الإبطين مدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، تغسل بالماء الدافئ ثم الماء البارد.



خلطة قشور البرتقال وماء الورد

خلطات تفتيح الإبطين

قشور البرتقال وماء الورد لتبييض الإبطين

تساعد قشور البرتقال على التخلص من الخلايا الميتة، وإزالة سواد الإبطين.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من قشر البرتقال.

القليل من الحليب.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير:

تُجفّف قشور البرتقال في الشمس، وتُطحن للحصول على المسحوق، تُخلط ملعقتان صغيرتان من مسحوق قشر البرتقال بماء الورد والحليب، وتُحرّك جيداً للحصول على عجينة كثيفة، تُوضع العجينة على مناطق الإبطين وتُفرك بلطف، تُترك العجينة مدة 10-15 دقيقة، تُغسل بالماء البارد، تُكرر هذه الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.



خلطة الليمون والعسل والكركم

خلطات لتفتيح الإبطين

خلطة العسل والكركم والليمون لتفتيح منطقة الإبطين

يُساعد الليمون في التخلص من الُبقع الدّاكنة والتصبُّغات؛ وذلك لأنّه يحتوي على حمض الستريك، ويقلل الزبادي من البقع الداكنة والإسوداد، ويجعل البشرة ناعمة ورطبة.

المكونات:

القليل من مسحوق الكركم.

كمية قليلة من العسل.

القليل من لبن الزبادي العادي.

القليل من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

تُخلَط المكوّنات مع بعضها جيداً، يُوضع الخليط على مناطق الإبطين، ويُترك لمدة 10 دقائق، تُغسل بالماء، وتُكرر هذه الطريقة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

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خلطة البطاطس

خلطات لتفتيح الإبطين

البطاطس فعّالة في تفتيح منطقة الإبطين

تعد البطاطس عامل تفتيح طبيعياً للبشرة، كما تحتوي على خصائص تبييض طبيعية.

المكونات:

حبة من البطاطس.

طريقة التحضير:

تُقشر البطاطس النيئة وتُقطع إلى شرائح كبيرة، تُستخدم الشرائح لفرك منطقة تحت الإبطين.



خلطة زيت الزيتون

خلطات لتفتيح الإبطين

زيت الزيتون لتبييض الإبطين

يتضمّن زيت الزيتون فوائد جماليّة كثيرة ومنها التبييض.

المكوّنات:

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة منحبوب القهوة المسحوقة.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير:

تُخلط حبوب القهوة مع زيت الزيتون، إضافة القليل من السكر، لتكون خليطاً متجانساً، وضع الخليط وفرك تحت الإبطين جيّداً، ترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثمّ غسله بالماء جيّداً.



خلطة الكركم والعسل

خلطات تفتيح الإبطين

الكركم لتفتيح منطقة الإبطين

يحتوي الكركم على خصائص تبييض تعالج تصبغ الجلد، وتمنع عدوى البشرة

المكونات :

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة طعام حليب.

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة :

تخلط جميع المكونات، وتوضع على منطقة الإبطين لمدة 10-12 دقيقة، كرري هذا مرتين في الأسبوع.

نصائح للعناية بمنطقة الإبطين

خلطات تبييض الإبطين



نصائح للوقاية ولتغيير بعض العادات اليومية المؤدية لسواد الإبطين التي يجب إتباعها:

الاستحمام بشكلٍ منتظم.

إزالة شعر الإبطين من جذوره وذلك باستخدام الشمع بدلاً من الحلاقة، أو يمكنك الحلاقة بعناية فائقة دائمًا باستخدام كريم الحلاقة، وتغيير شفراتك بمجرد أن تصبح غير حادة.

التقشير الصحيح باستخدام إسفنجة شبه خشنة أثناء الاستحمام.

تغيير نوع مزيل العرق.

يجب الحفاظ على البشرة تحت الإبطين جافة وغير رطبة.

تجنّب ارتداء الملابس التي تسبب العرق، ويجب استبدالها بالملابس ذات الأقمشة التي تمتص الرطوبة، وارتداء ملابس فضفاضة وطبقات قطنية تحت الخشنة لتجنب الاحتكاك.

تجنّب الأماكن شديدة الحرارة أو البرودة.

المحافظة على الوزن الصحي للجسم,

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