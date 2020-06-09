كيفية تحضير سيروم الماتشا في المنزل لبشرة شابة وخالية من الشوائب

الماتشا هو مسحوق أخضر ناعم مطحون لنوع خاص من الشاي الأخضر ينمو في اليابان، وغنيّ بمواد مضادة للأكسدة وبفيتامينات عديدة منها الفيتامين A وC إضافةً إلى البوتاسيوم والحديد. لذلك، شاي الماتشا معروف بفوائد عديدة تفوق فوائد الشاي الأخضر المألوف، أكان من الناحية الصحية أو الجمالية وحتى من ناحية الرشاقة. يساعد الماتشا على تجديد خلايا البشرة وزيادة نضارتها، يقوّي الجهاز المناعي وينشّط عملية الأيض وحرق الدهون لخسارة الوزن الزائد.

نظراً لكونه سرّ من أسرار جمال المرأة اليابانية ولفوائده التي لا تنتهي، استُخدم الماتشا في مستحضرات جمالية مثل كريمات الوجه والأقنعة وغيرها. في هذا الصدد، سنعلّمكِ اليوم كيفية صنع سيروم الماتشا في منزلكِ بمكوّنات بسيطة لا تأخذ كثيراً من وقتكِ، لعلاج كافة مشاكل البشرة.

كيف تحضّرين سيروم الماتشا في المنزل لبشرة شابة وخالية من الشوائب؟

مكوّنات سيروم الماتشا:

1- ملعقة صغيرة من بودرة الماتشا الطبيعية

2- ملعقة كبيرة من ماء الورد



3- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا



كيفية تحضير سيروم الماتشا في المنزل:

ضعي ماء الورد وجل الألويفيرا أولاً في وعاء. ثم أضيفي إليهما بودرة الماتشا وامزجيها معاً بشكلٍ جيّد. كما يمكنكِ إضافة أي زيت طبيعي إلى المزيج. ثم احتفظي بسيروم الماتشا داخل قارورة صغيرة، ولا تنسي أن ترجّيها جيّداً قبل كل استعمال، ليختلط المزيج.

كيفية تطبيق سيروم الماتشا:

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طبّقي سيروم الماتشا على بشرتكِ بعد غسلها وقبل وضع أي مستحضرات العناية بالبشرة، أي قبل المرطّب والكريم النهاري أو الليلي. كذلك، يمكنكِ تطبيقه قبل وضع المكياج.

فوائد سيروم الماتشا:

هل تساءلتِ يوماً لماذا تتمتع بودرة الماتشا بلون أخضر حيوي؟ هذا لأنها تحتوي على الكلوروفيل الذي يحمي بشرتكِ من أشعة الشمس وشيخوخة البشرة أي التجاعيد والبقع الداكنة. إضافة إلى ذلك، تحمي بشرتكِ من الشوائب والمواد لكيميائية التي تؤدّي إلى انسداد مسامات الوجه. أمّا المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الماتشا تساعد على تجديد خلايا بشرتكِ.

أمّا ماء الورد فيفتح مسامات الوجه ويضيء البشرة بشكل طبيعي. كذلك، يعالج مشكلة انتفاخ العينين واحمرار البشرة بما فيها التخلّص من حبّ الشباب. يرطّب البشرة من خلال الدخول إلى عمق مسامات الوجه، وسيخفي التجاعيد خصوصاً إذا مزجته مع جل الألوفيرا.

المكوّن الثالث جل الألوفيرا، يلعب دوراً أساسياً بتغذية البشرة وترميم الندوب وجروح الوجه، كما يساهم في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة إضافة إلى معالجة مشكلة حب الشباب والرؤوس السوداء التي تشوّه جمال بشرتكِ. لا تقف فوائد جل الألوفيرا عند هذا الحدّ اذ يحمي الوجه ايضاً من أشعة الشمس، لذلك يدخل في تركيب كريمات واقي الشمس. كذلك، يحتوي الألوفيرا على مادة الكولاجين الطبيعية التي تحافظ على شباب الوجه ونعومته ورطوبة البشرة والجسم.

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