إثيوبيا تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/6/9 05:01 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع المصابين إلى 2336 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4599 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بواقع 135 رجلا و55 امرأة، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و89 عاما.
ولفتت الوزارة الإثيوبية إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 379 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 32 وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديد الثلاثاء.
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