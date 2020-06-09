السعودية: 3288 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/9 04:52 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة السعودية 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، فضلا عن 37 حالة وفاة.
وبتلك الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين في المملكة العربية السعودية إلى 108 آلاف و571 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 783.
وأعلنت الوزارة في بيان عن تسجيل 1815 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76 ألفا و339 حالة شفاء.
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