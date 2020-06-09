تعرف على الآثار الجانبية للصودا على جسم الإنسان وخطرها على المفاصل

تعرف الصودا بأنها مشروب غير صحي ويصاب الأشخاص، الذين يشربون بانتظام هذا المشروب يمكن أن يضيفوا الكثير من السعرات الحرارية والوزن الزائد إلى الجسم.ووفقا لموقع "ميس كيرا" الطبي، فإن للصودا العديد من الآثار الجانبية الأخرى، التي يمكن أن تتعرف عليها في هذا التقرير.

ألم المفاصل

الألم والأوجاع التي ستبدأ في الحصول عليها بسبب الاستهلاك المستمر للصودا غير واقعي. عادة ما تكون النساء المنتظمات في استهلاك الصودا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. لهذا السبب، من الأهمية بمكان تقليل تناولك لأي نوع من الصودا عاجلا وليس آجلا.إن شرب الكثير من الصودا سيضيف الكثير من السكر إلى جسمك، والذي يتحول في النهاية إلى دهون. إنه مشروب عالي السعرات الحرارية يحتوي على 140 سعرة حرارية لكل علبة مما يمكن أن يجعلك تكتسب وزناً أكبر من المعتاد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى السمنة إذا لم تحد من تناولك للصودا.

يحتوي 12 أونصة فقط من الصودا على مقدار 10 أظرف من السكر تغطي أسنانك ولثتك في كل مرة تشرب فيها بعض الصودا. يؤثر هذا المشروب على أسنانك كثيرا حيث يمكن أن تتحلل الأسنان في وقت قصير مما يجعلك تتألم.

داء السكري

لا تعتقد أن التحول إلى النظام الغذائي للصودا سوف يفيدك، يرتبط كلا من الصودا النظامية وكذلك النظام الغذائي بمرض السكري من النوع 2. ارتفاع السكر الذي تحصل عليه من الصودا سيجبر جسمك على تحويل السكر إلى دهون في الكبد. ستزداد رواسب الدهون في الكبد بنسبة 150٪ مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

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دهون البطن

لا أحد يحب الدهون الزائدة على البطن، وإذا كنت ستتناول المشروبات الغازية كثيرًا، فسيتعين عليك ممارسة الرياضة. يمتص جسمك السكر المكرر في الصودا بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذه الزيادة في سكر الدم تؤدي إلى إنتاج الأنسولين في الجسم والذي يتحول إلى دهون

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