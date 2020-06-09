هل ينتقل كورونا من قبل أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض ؟ الصحة العالمية تجيب

ويتعارض ذلك التصريح الجديد، الذي خرجت به ماريا كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف، مع الاعتقاد السائد بين مسؤولي الصحة والباحثين بأن المرض ينتشر من قبل أشخاص لم تظهر عليهم علامات مرض.

وقالت المسؤولة الدولية، إنه يبدو من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص لا تبدو عليه الأعراض الظاهرية للمرض إلى شخص آخر، موضحة أن تصريحها مستند إلى تقارير تفصيلية لنقاط اتصال وتعقب مختلفة حول العالم.

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وتقول وكالة ”بلومبيرغ“ للأنباء، إن أبحاثا سابقة أثارت مخاوف من صعوبة احتواء فيروس كورونا المستجد، بسبب انتقاله دون أعراض، وكانت مجلة ”نيو إنجلاند“ الطبية، قد حذرت في مقال بتاريخ الـ28 من مايو الماضي، من أن انتقال فيروس ”سارس – CoV-2“ من قبل أشخاص يبدو أنهم أصحاء سينعكس على جائحة ”كورونا Covid-19“.

واستشهدت ماريا فان كيرخوف بعدد من التقارير من دول تقوم بتتبع الحالات التي لم تظهر عليها أعراض والاتصالات التي قامت بها، فلم تجد أي دليل على انتقال العدوى لأشخاص آخرين، وأكدت أنه يجب على الدول التركيز على متابعة الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وختمت قائلة: ”إذا تتبعنا بالفعل جميع الحالات التي تظهر عليها الأعراض وعزلناها، ثم تتبعنا الحالات التي تواصلت معها وعزلناها كذلك، فسنقلل بشكل كبير من انتقال العدوى“، على حد قولها.