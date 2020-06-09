صحة ورشاقة

وزارة الصحة المغربية تعلن 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 15 حالة شفاء.

 

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وحسب الموقع الإلكتروني المخصص للرصد الوبائي لـ"كوفيد 19" في المغرب، فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين، بلغت 8408 حالة مؤكدة، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، مارس الماضي.

 

وطالبت وزارة الصحة المغربية السكان بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للحاجة الملحة، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

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