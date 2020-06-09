إنفوجراف.. الإمارات تكافح "كورونا" بالطباعة ثلاثية الأبعاد

دخلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات بقوة على خط المواجهة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد نجاح العديد من المؤسسات العلمية والبحثية بالدولة في تسخير هذه التقنية المتطورة لإنتاج وتصميم العديد من الأدوات والتجهيزات الطبية، التي تعزز من قدرة التعامل مع الوباء والتصدي له.

ونجحت الإمارات خلال الأشهر الماضية في ابتكار أنواع متطورة من الكمامات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية، ومسحات فحص فيروس "كوفيد 19"، عبر استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي عزز من قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على هذه الأدوات في ظل انتشار الفيروس.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالإمارات..



