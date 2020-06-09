كورونا في أفريقيا.. وفاة 5334 وشفاء 86 ألفا

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/6/9 04:04 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا وصل إلى 195 ألفا و939 حالة.
وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 86 ألفاً و69 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 5334 حالة.
وأشار البيان اليومي للمركز الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 56315 حالة إصابة، وسجل جنوب القارة 53749 حالة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 22740 إصابة، ووسط القارة 20688 حالة، فيما سجل الغرب 42447 إصابة.
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