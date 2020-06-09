خبراء يحذرون: اضطرابات القلق تنتقل إلى الأبناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عدد من خبراء علم نفس الأطفال والمراهقين في ألمانيا أن الآباء والأمهات الذين يعانون من أحد اضطرابات القلق يمكن أن يمرروه لأطفالهم.

وقال خبراء من رابطة ألمانية متخصصة في طب نفس الأطفال والمراهقين وعلم النفس الجسدي والعلاج النفسي إنه يبدو أن خبرات التعلم لدى الأطفال تلعب دورا رئيسيا في استعدادهم للإصابة بالقلق وهو ما يتطلب علاجا نفسيا.

ويحاكي الأطفال سلوك والديهم حيث إنهم يرون الأم أو الأب مثلهم الأعلى، وبالتالي فإنه في حالة ما إذا ما كان أحد الوالدين يعاني من أحد اضطرابات القلق، يتعين عليه أن يلجأ إلى طبيب نفسي لمساعدته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد الخبراء أنه ليس كل الأطفال الذين ينشأون في منزل يعاني فيه أحد الوالدين من القلق، معرضون للإصابة بالقلق، وهو الأمر الذي لا يتأثر أيضا بالعوامل الأسرية فحسب ولكن أيضا بالعوامل الخارجية.

وشددوا على أهمية عدم استخدام الوالدين لأطفالهما للتغلب على القلق الذي يعانون منه.