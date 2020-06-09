دراسة حديثة ترصد أطعمة تساعد على النوم وأخرى تبقيك مستيقظا طوال الليل

كشفت دراسة حديثة أن العديد من الأميركيين أبلغوا عن عدم حصولهم على قسط كاف من النوم العميق، ما يدفعهم إلى الشعور بالتعب في كثير من الأحيان، وبحسبما ورد في الدراسة، فإن الحرمان من النوم الجيد يؤثر على مزاج المشاركين وصحتهم وحتى زيجاتهم. وتشير الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، بينها اللوز، على سبيل المثال، الذي يحتوي على الميلاتونين مع المغنيسيوم، ويرتبط بالتالي بتحسين جودة النوم.ويرتبط الديك الرومي منذ فترة طويلة بالنعاس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يزيد من إنتاج الميلاتونين.

وإلى جانب مستويات عالية من البروتين، قد يكون الديك الرومي خيارا جيدا لتناول العشاء، ويحتوي شاي البابونج على بعض مضادات الأكسدة التي ترتبط بالمستقبلات في الدماغ، لتعزيز النعاس.ووفقا لمؤسسة Sleep Foundation ، يعد الجبن الريفي مزيجا جيدا من البروتينات الخالية من الدهون والأحماض الأمينية، ويمكن أن يساعد في منع انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ.كما يعد الموز والأناناس والبرتقال والكرز اللاذع خيارات جيدة لنوم جيد.

ومن الواضح أنه في حين أن بعض الأطعمة تساعد على النوم، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يسبب الحرمان منه.

ويعرف معظم الناس أن شرب الكحول سيء لأنماط النوم وأن الكافيين سيجعل النوم أكثر صعوبة، لكن القائمة لا تنتهي عند هذا الحد. على سبيل المثال، فإن البروكلي (والخضروات الصليبية الأخرى مثل الملفوف. الفجل. القرنبيط، الفلفل الحار الجرجير...) غنية بالألياف، وبالتالي فإن تناول هذه الأنواع من الخضروات قبل النوم قد يجعلك أقل راحة أثناء النوم.ويمكن للأطعمة التي تسبب حرقة المعدة، مثل الأطعمة الحارة أو الحمضية، أن تؤدي أيضا إلى ليلة نوم مضطرب وحتى الشعور بحرقة في المعدة عند الصباح.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تخلص من "المزاج السيء" في الصباح بوجبة إفطار تُركز على "البروتين"

أضرار الافراط في تناول فيتامين "سي" ومنها تكوين حصوات الكلى