فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال: الأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟

2.كيف يكتسب الأطفال فيروس نقص المناعة البشرية؟

3.ما هي أعراض فيروس نقص المناعة البشرية عند الأطفال؟

4.كيف يتم تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية عند الأطفال؟

5.كيف يتم علاج فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال؟

6.هل يمكن للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تلقي التطعيمات الروتينية؟

7.كيفية منع فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال؟

أصيب نحو 1.8 مليون طفل دون سن 15 عاماً بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في عام 2017. وفقاً لتحديث برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية-الإيدز، ويظهر تقريرهم أيضاً أن هناك انخفاضاً في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال بنسبة 8 ٪ منذ عام 2016. التفكير في طفل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يكون مخيفاً. وبصفتك أحد الوالدين، قد ترغبين في معرفة المزيد عن فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال، وكيف يمكن أن يؤثر عليهم، وكيف يمكنك حماية طفلك منه، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ليعرفنا أسباب فيروس نقص المناعة البشرية، وأعراضه، وعلاجاته، وتدابيره الوقائية.

1.ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يسبب حالة تسمى متلازمة نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. يهاجم الفيروس جهاز المناعة، وخاصة خلايا CD4. والمعروفة أيضاً باسم خلايا الدم البيضاء أو خلايا T التي تعد جزءاً مهماً من جهاز المناعة. بعد إصابة الشخص، يدمر الفيروس ببطء قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

2.كيف يكتسب الأطفال فيروس نقص المناعة البشرية؟

يمكن للأطفال أن يصابوا بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم المصابة، أثناء وجودهم في الرحم أو عند الرضاعة الطبيعية (من الأم إلى الطفل أو الانتقال العمودي). يمكن للفيروس أن ينتقل من خلال ما يلي:

نقل الدم، عندما يتم إعطاء دم الشخص المصاب إلى شخص سليم.

استخدام المحاقن الملوثة في المستشفيات أو للتخدير (موضح أدناه).

الاعتداء الجنسي، مثل التفاعل الجنسي القسري الذي ينطوي على الاختراق.

الجماع الجنسي غير المحمي (خاصة بين المراهقين). يمكن للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس إلى الشريك.

خدش (خدش أو كشط للجلد لتعديل دائم للجسم مثل الوشم وثقب)، حيث يتم استخدام إبرة ملتهبة.

لاحظ أن فيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن أن ينتشر عن طريق:

العرق.

اللعاب.

مشاركة الأواني أو الطعام أو الملابس.

لدغات الحشرات.

سيساعدك التعرف على أعراض هذه العدوى في طلب التدخل الطبي في الوقت المناسب.

3.ما هي أعراض فيروس نقص المناعة البشرية عند الأطفال؟

يمكن تصنيف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية إلى معتدلة وشديدة وحادة، كما هو موضح في الجدول التالي.

خفيف معتدل

تورم الغدة النكفية (الغدة اللعابية في الجزء الأمامي من الأذنين).

مرض القلاع الفموي لأكثر من شهرين.

عدوى الخميرة في الجهاز الهضمي أو الرئتين.

تضخم الغدد الليمفاوية.

الالتهاب الرئوي: يترافق مع تورم والتهاب أنسجة الرئة

الالتهابات البكتيرية الخطيرة مثل عدوى الدم، أو التهاب السحايا أو الالتهاب الرئوي خلال عامين.

التهابات الأذن المتكررة أو المستمرة.

حمى مستمرة تستمر لأكثر من شهر.

الآفات أو الأورام الخبيثة.

التهاب الجلد يسبب الطفح الجلدي وحكة الجلد.

التهاب الكبد الناجم عن العدوى.

الالتهاب الرئوي بالمكيسة الرئوية (الالتهاب الرئوي الأكثر شيوعاً مع فيروس نقص المناعة البشرية).

التهابات الجيوب الأنفية المتكررة أو المستمرة.

الإسهال المتكرر أو المستمر.

اعتلال الدماغ.

زيادة حجم الطحال والكبد (تضخم الكبد)، مما يتسبب في تورم البطن.

جدري الماء المعقد.

مرض كلوي.

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تشمل الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المحتملة:

الاختلال الوظيفي العصبي مثل صغر الرأس (الرأس أصغر من المعتاد)، ضعف عصبي، فرط التوتر (انخفاض توتر العضلات مما يسبب جموداً في الثني والحركة)، تأخير تحقيق المعالم التنموية، أو الارتباك العقلي.

طفح جلدي مؤلم مع بثور على الصدر والظهر.

إذا أصيب طفل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بالإيدز، فقد يظهر الأعراض التالية:

فقدان الوزن أو صعوبة اكتساب الوزن.

طفح جلدي مستمر.

تضخم الغدد الليمفاوية (جزء من جهاز المناعة، الذي يقوم بتصفية البكتيريا والفيروسات).

مرض القلاع المزمن (عدوى فطرية في الفم والجلد والأظافر).

الإسهال المزمن.

الحمى المطولة.

نقص الطاقة.

مرض التهاب الحوض.

التهابات غير عادية.

فقدان الذاكرة على المدى القصير.

4.كيف يتم تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية عند الأطفال؟

يتم اختبار الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهراً وما فوق، والذين قد تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أولئك الذين يولدون لأم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، عادة ما يتم الاختبار في خطوتين: فحص الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم (EIA) يليه اختبار لطخة لتأكيد الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية.

يتضمن اختبار تقييم الأثر البيئي اختبار عينات الدم أو سوائل الفم التي تم جمعها من لثة وجنتَي المرضى لتحديد الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية. يتضمن اختبار Western Blot أيضاً اختبار الدم عن طريق فصل بروتينات الدم وتحديد البروتين الذي يشير إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

يجب أن يؤدي كلا الاختبارين إلى نتائج إيجابية لتأكيد التشخيص. إذا تعرض الطفل لفيروس نقص المناعة البشرية من خلال مصادر أخرى (مثل الإبر أو الحقن المصابة، والاعتداء الجنسي) وأظهر الأعراض، ولكن نتائج الاختبار سلبية، فيجب تكرار الاختبار لاحقاً.

يجب أن يبدأ العلاج قريباً بما فيه الكفاية إذا أكد التشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

5.كيف يتم علاج فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال؟

يجب أن يتلقى الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية العلاج في أقرب وقت ممكن. يشمل العلاج إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، والتي يمكن أن تبطئ معدل ضعف فيروس نقص المناعة البشرية في جهاز المناعة. يتوفر الدواء في شكل شراب للأطفال، رغم أنه قد لا يكون دائماً عملياً بالنظر إلى أنه يجب تناوله بكميات كبيرة، ويجب أن يتم تبريده دائماً بسبب فترة صلاحيته القصيرة.

تم العثور على أن الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي تُعطَى للنساء الحوامل في وقت مبكر من الحمل والطفل عند الولادة؛ تقلل إلى حد كبير من فرصة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الرضيع.

يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً الاستفادة أيضاً من تناول مضاد حيوي يسمى co - trimoxazole، والذي يمكن أن يمنع بعض التهابات الطفولة. وقد وجد أنه يخفض معدل وفيات الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بأكثر من 40٪.

6.هل يمكن للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تلقي التطعيمات الروتينية؟

نعم. يمكن أن يمنع التحصين الأمراض لدى الأطفال المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، رغم أن استجابتهم للتطعيم قد تختلف اعتماداً على مستوى مناعة أجسامهم. توصلت منظمة الصحة العالمية بوضع معاير بالذي يمكن أو لا يمكن للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بدون أعراض ،و من الأفضل استشارة طبيب الأطفال قبل المضي قدماً في أي جدول تطعيم للطفل المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

7.كيفية منع فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال؟