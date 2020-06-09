 اسرع طرق انقاص الوزن من دون حرمان بحمية الشمام المذهلة 

اسرع طرق انقاص الوزن واستعادة الرشاقة هو ما يبحث عنه الجميع. ولهذا يتم اتباع الكثير من انواع الحميات الغذائية التي تساعد على ذلك. اما ما ينصح به اختصاصيو التغذية فهو ضرورة الاعتماد على نظام غذائي يحتوي على مكونات صحية مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويعتبر رجيم الشمام من الحميات المفيدة. فهذه الفاكهة تساهم في انقاص الوزن ونسف الدهون لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء ومن مضادات الاكسدة اضافة الى العديد من الفيتامينات والبروتينات والمغذيات.

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فوائد حمية الشمام

تتمتع هذه الفاكهة بالكثير من الخصائص التي تساعد على انقاص الوزن ونحت الجسم في مدة قصيرة. ولهذا من المفيد الاعتماد عليها كصنف اساسي اثناء تطبيق حمية متوازنة وصحية، علماً انها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ايضاً.

- تساعد هذه الحمية على تخليص الجسم من السموم ومن كل البقايا الضارة التي تسبب بعض المشاكل والامراض.

- اشارت دراسة حديثة الى ان تناول الشمام بانتظام يساعد على الشعور بالشبع خلال مدة قصيرة اثناء تناول الطعام كما في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يعمل الشمام على ترطيب الجسم وهو مدر للبول ما يعني انه يمنع احتباس الماء في الجسم.



طريقة الحمية



- يمكن تطبيق هذا الرجيم لمدة يوم واحد. وخلاله يتم تناول الشمام فقط مع التخلي عن كل انواع الطعام الاخرى.

- يسمح هذا الرجيم بتناول كمية غير محدودة من هذه الفاكهة مع شرب الماء في حال الشعور الشديد بالعطش.

- من المتاح ايضاً في هذا اليوم تناول مخفوق الشمام ويمكن تحضيره بطريقة سهلة وسريعة جداً وفي دقائق قليلة. فهو منعش ومدر للبول كما انه يساهم في تنظيف الجسم من البقايا المسببة للمشاكل الصحية.



- ينصح بشرب هذا المخفوق على الريق، اي في الصباح وقبل تناول طعام الفطور. كما يمكن تكرار الامر نفسه بعد الظهر كوجبة خفيفة. فهو غني بالفيتامنيات والبروتينات التي يحتاج اليها الجسم.

- من المفيد تناول الشمام ايضاً اثناء اتباع رجيم يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وفي هذه الحالة يمكن اضافته الى اطباق تحتوي على فواكه اخرى وعلى الخضار الطازجة.

- يجب التنبيه الى اهمية عدم المبالغة في تطبيق حمية الشمام لأن هذا قد يسبب حدوث نقص في بعض المغذيات الاساسية.

وصفة مخفوق الشمام للتنحيف

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يشكل مخفوق الشمام احد الاصناف الاساسية التي يمكن تناولها من اجل انقاص الوزن بسرعة في اطار اي حمية صحية. ويمكن تحضيره بسهولة وفي مدة قصيرة جداً.



المقادير

رأس متوسط الحجم من الشمام

بضع اوراق من الحبق الطازج



4 ملاعق طعام من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

3 مكعبات ثلج

الخطوات

1 يغسل رأس الشمام جيداً من الخارج وتؤخذ منه شريحتان. تقشران وتقطعان الى مكعبات.

2 تغسل اوراق الحبق جيداً بالماء البارد.



3 توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق حتى تتحول الى مزيج متجانس تماماً.

4 اخيراً تضاف مكعبات الثلج.

يمكن تناول المخفوق كوجبة خفيفة في الصباح او بعد الظهر لأن هذا يحد من الشعور بالجوع ومن اللقمشة في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كما انه يحفز الاحساس بالشبع خلال مدة قصيرة اثناء تناول تلك الوجبات. ومن الضروري ان يترافق اتباع حمية الشمام لإنقاص الوزن مع تطبيق نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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