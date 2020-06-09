شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عرض جديد يدل على الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن عرض جديد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتمثل في الشعور بضغط شديد في الأذنين.

وأوضح مجموعة من الأطباء أنه بالإضافة إلى الأعراض التي تؤثر على الرئتين والعينين والمعدة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت بأن الفيروس يمكن أن يتسبب في الضغط الشديد إلى انسداد الأنابيب في الأذنين، مما يسبب مشاكل في الأذن الوسطى أو قناة الأذن التي تؤثر على طبلة الأذن.

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وقد يعاني المريض من عدم وضوح في السمع، وألم في بعض الأحيان. وأوضح مركز سيدرز الطبي، بأن هذا الضغط قد يتسبب بأذى في الأذن يمكن أن يؤدي إلى خلل في السمع أو فقدانه بشكل دائم.

وأوضح الأطباء أن الأذن الوسطى عبارة عن مساحة مليئة بالهواء بين الأجزاء الداخلية والخارجية للأذن، وتحتوي على ثلاث عظام صغيرة تساعد على نقل الصوت، كما تحتوي على فتحة أنبوب أستاكيوس الذي يتصل بمنطقة خلف الأنف. في بعض الأحيان، لا يمكن فتح قناة أستاكيوس بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى الإضرار في طبلة الأذن.

وبما أن فيروس كورنا له تأثيرات مشابهة لتأثيرات نزلات البرد، فقد يؤدي أيضاً إلى التهابات في الأذن الوسطى، والإضرار بطبلة الأذن.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ضغط في الأذن، استشارة الطبيب على الفور، وعدم استخدام أعواد التنظيف القطنية لمحاولة تخفيف الضغط لتجنب أي أضرار، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.