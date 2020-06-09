خسارة الوزن.. السر في "الاستمتاع بالطعام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يربط الأشخاص في الغالب اتباع حمية غذائية وخسارة الوزن بضرورة تناول أطعمة لا يحبونها، ولكن في الحقيقة، ينصح الخبراء بالسماح للمرء بالاستمتاع بالطعام عند محاولة خسارة الوزن.

وأوضح أحد المراكز المعنية بالمستهلك في غرب ألمانيا أنه عندما يستمتع المرء بوجبته، فإنه يتذوق كل قضمة ويأكل ببطء ومن المحتمل أن يأكل أقل من المعتاد، وهنا يصبح الطعم الذي يستمتع به المرء هو ما يحدد ما إذا كان قد شبع ويشعر بالرضا وليس كمية الأكل.

وقال الخبراء إن إحدى طرق تعزيز تجربة الاستمتاع بالطعام تتمثل في تناول عدة وجبات صغيرة ذات نكهات مختلفة وليس طبقا واحدا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولكن إذا ما كان المرء يتطلع إلى خفض عدد الأطباق فهو ليس مضطرا لإعداد قائمة طعام كاملة، حيث إن طاولة معدة بشكل جيد ورائحة الوجبة خلال طهيها والتوابل الجيدة أو طبق منظم بشكل جذاب، كل ذلك يمكن أن يساعد في الرفع من شأن وجبة بسيطة بمجهود قليل.