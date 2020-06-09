شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول مريض السكري للعسل يخفض من نسبة السكر بالدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من تناول مريض السكري للعسل في حال عدم استطاعته لضبط نسبة السكر في الدم.

جاء ذلك رداً على أحد استفسار المغردين على موقع” تويتر” حيث تساءل قائلا: “أنا مريض سكري وضغط وكولسترول والسكر مرتفع جدا الصايم يبلغ قياسه 500، فهل تناول العسل يخفض من نسبته في الدم؟”.

وأجاب “النمر” قائلاً: إنه يجب مراجعة أقرب طبيب سكري لضبط العلاج، والتوقف عن تناول العسل (مؤقتاً) حتى ضبط السكر، مع ضرورة ممارسة الرياضة وحمية مرضى السكري.