الإخصاب خارج الجسم.. 10 معايير لـ"عيادة مثالية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الإخصاب خارج الجسم عملية يتم فيها إخصاب البويضة بالخلايا المنوية خارج جسم المرأة، ثم تعاد بعد تخصيبها إلى الرحم.

وتقول عيادة "آي في آي ميدل إيست" للخصوبة إن الإخصاب خارج الجسم (IVF) عبارة عن رحلة تحتاج للوقت، وكشأن جميع الرحلات يتطلب الأمر الكثير من التخطيط للمستقبل.

ويتعين على الأزواج مراعاة عدة معايير عند اختيار عيادة الخصوبة المناسبة، التي سوف يبدأون رحلة علاجهم فيها..

1- الخلفية الخاصة بالعيادة

بالنسبة لمعظم الأزواج تعد سمعة العيادة العامل الأساسي عند اختيار عيادة الخصوبة، وكذلك من العوامل المهمة التي تساهم في عملية صنع القرار لدى الأزواج التوصيات التي يتلقونها من أطباء أمراض النساء والأصدقاء والعائلة، وجودة معايير الرعاية الصحية والاعتماد الدولي.

2- خدمات الاستشارة

يعد الجانب العاطفي أمرا محوريا في علاجات الخصوبة ويؤثر عليه بشكل كبير، لهذا يفضل معظم الأزواج العيادات التي تتيح الفرصة من خلال الاستشارات حول تبادل المعلومات المتعلقة بخطة العلاج في بيئة آمنة وسرية.





3- العلاجات التشخيصية

يهتم الأزواج كثيرا بمدى شمولية العيادة واحتوائها على المجموعة الكاملة من الاختبارات والفحوصات لتحديد تشخيص واضح قبل العلاج في مكان واحد، ومن الأمور المهمة أيضا أن تمتلك العيادة الإمكانية لإجراء اختبارات ما قبل الوراثية لاستبعاد المشاكل الوراثية في الوقت ذاته للزوجين وللأجنة.

4- مجموعة من العلاجات المقدمة

يفضل الأزواج اختيار العيادات، التي تقدم مجموعة واسعة من العلاجات في موقع واحد؛ فالعيادات، التي تقدم مجموعة من الخدمات، والتي عادة ما تشمل اختبارات الخصوبة واسعة النطاق، والتشخيص، والتلقيح داخل الرحم، والإخصاب خارج الجسم، ووسائل المحافظة على الخصوبة، تعد المكان الأفضل لعلاجات المساعدة على الإنجاب.

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5- سهولة حجز المواعيد

تتمتع العديد من عيادات الإخصاب خارج الجسم بأوقات انتظار طويلة. ومن الأمور المهمة للأزواج أن يتوفر لدى العيادة مسألة الحجوزات السريعة والسهلة عبر الهاتف، والاستشارات عن بعد إذا لزم الأمر، وأماكن مخصصة لسحب البويضات والتلقيح في معظم أيام الأسبوع، وغيرها من التفاصيل الخاصة بإتمام عمليات الإخصاب في مكان واحد.

6- معدل النجاح

بالرغم من أن عملية الإخصاب خارج الجسم عملية تختلف من حالة لأخرى، لكن المعدل العام لنجاح الحالات، التي تم علاجها في العيادة، يعد عاملا رئيسيا يساعد الأزواج على تحديد أين قد يكون لديهم أفضل أمل في النجاح.





7- الأساس المنطقي للتسعير

الهدف الرئيسي من الخدمات، التي تقدمها عيادات الخصوبة وعلاج العقم، هو المساعدة في تحقيق حلم الأزواج وحصولهم على الحمل وإشاعة حالة من الفرح والبهجة في البيوت وداخل الأسر؛ لهذا يعد عامل السعر أمرا مهما يجب الاعتراف به أيضا.

فالعيادات، التي تقدم أسعارا تنافسية مع أعلى مستويات الرعاية الصحية عالية الجودة جنبا إلى جنب مع المعايير والخدمات الدولية، تعد صفقة رابحة لجميع الأزواج؛ فالأمر لا يتعلق بالمال فقط.



8- خبرة الأطباء

يعد دور إخصائي الخصوبة محوريا في إنجاح علاج الخصوبة. لهذا يتعين على الأزواج، الذين يختارون علاجات الإخصاب خارج الجسم، التأكد من خبرة أخصائي الخصوبة، الذي سيبدأون رحلتهم معه ويكون معتمدا دوليا ولديه خبرة كافية في علاج الحالات المعقدة أيضا.

9- الشفافية في العلاجات والتسعير

لا يغطي التأمين بعض علاجات الخصوبة، لهذا يتطلع الأزواج إلى العيادات التي تقوم بتزويدهم بمعلومات كاملة عن التكاليف والعلاج والمدة والعديد من التفاصيل الأخرى، التي يجب مراعاتها أثناء علاج الإخصاب خارج الجسم لضمان أن يكون لديهم دورة ناجحة.

10- نهج استشاري للأزواج

في حين أن سمعة وحجم العيادة قد يكونان عاملا حاسما في اختيار العيادة، إلا أن معظم الأزواج يفضلون التماس العلاج في العيادات ومن قبل الأطباء، الذين يقدمون علاجات متخصصة مستقلة لكل زوجين على حدة؛ حيث يساعد النهج الاستشاري إلى جانب الرعاية الشخصية للأزواج الذين يخضعون للعلاج، على الشعور بالراحة والألفة، مما يساعد على تقليل القلق المصاحب لخوض تجربة علاج الخصوبة.