400 مليون جرعة كمرحلة أولية من”لقاح أكسفورد” لعلاج كورونا

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وأوضح عوض الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” البلد المصرية أنه “أعلن عن خطة لطرح ملياري جرعة من “لقاح أكسفورد” حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون جرعة كمرحلة أولية”.
وأكد مستشار الرئيس المصري أن القاهرة بدأت في إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبا، علما بأنه سينتج من قبل شركة “استرازينيكا” العملاقة بالتعاون مع أكسفورد، وتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020″، لافتا إلى أن اللقاح سيكون على شكل حقن.
وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، وأردف “نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم”، وفق ما نقلت “صحيفة الشروق”.
والاثنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بينما بلغت حالات الوفاة الجديدة 34 حالة جديدة.
كما أعلن عن خروج 414 من المصابين بالفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
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