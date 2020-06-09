إنفوجراف.. 5 تمارين لتعزيز صحة الرئتين

تضطلع الرئة بمهمة توفير الأكسجين اللازم للجسم بينما تعمل على تخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى مدى أهمية تلك الوظائف فليس مستغربا أن الجسم بأكمله يعاني عند الإصابة بمشاكل في الرئة.

وفي ظل الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، من المهم معرفة أفضل السبل لتعزيز صحة الرئتين لمقاومة المرض بشتى الطرق.

الإنفوجراف التالي، يستعرض 5 تمارين من شأنها مساعدتنا تحسين صحة الرئة..



