أهمية فيتامين ب12 للصحة.. تحسين المزاج والذاكرة والقلب

فيتامين ب12 من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض، ويعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي يتطلبها الجسم.

ويُعرف فيتامين ب12 باسم كوبالامين ويوجد في الأطعمة الحيوانية، وهو عنصر مهم لدعم وظيفة الخلايا العصبية وتكوين خلايا الدم الحمراء، فضلا عن زيادة طاقة الجسم وتحسين الذاكرة كما أن فيتامين ب 12 مهم جدا لصحة القلب.





أهمية فيتامين ب12 للصحة:

1. الحفاظ على صحة القلب

فيتامين ب 12 يساعد على التقليل من مستويات الهوموسيستين بالدم وهو من الأحماض الأمينية التي تزيد من معدل الإصابة بالأمراض القلبية، ولهذا يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين ب12 لمرضى القلب.

2. تحسين المزاج:

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب12 يكونون أقل عرضة للإصابة بالإكتئاب، وهذا لأن فيتامين ب12 يساعد على استقلاب السيروتونين وهي المادة الكيميائية المسؤولة عن تعديل المزاج، وإن النقص في فيتامين ب12 بالجسم يقلل من إنتاج السيروتونين مما يعرض الإنسان للإصابة بالإكتئاب والتوتر والقلق.

3. الوقاية من فقر الدم:

فيتامين ب12 من الفيتامينات الهامة جدا لإنتاج خلايا الدم الحمراء المهمة لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم مما يقي من الإصابة بفقر الدم والأنيميا، وللحصول على فيتامين ب12 في الأطعمة يمكنك تناول اللحوم والأسماك وخاصة السلمون ومنتجات الألبان.

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4. تقوية الذاكرة:

أثبتت الدراسات أن النقص في فيتامين ب12 بالجسم يساعد على الإصابة بالزهايمر مع الوقت، والجدير بالذكر أن فيتامين ب12 مهم لتقوية الذاكرة والإحتفاظ بالمعلومات كما أنه مهم لصحة الدماغ.

5. الحماية من العيوب الخلقية:

دائما ما ينصح الأطباء الحوامل بتناول مكملات فيتامين ب12 وخاصة في المراحل الأولى من الحمل، وهذا لأنه يحمي الجنين من العيوب الخلقية وخطر الإصابة بالإجهاض والولادة المبكرة.





6. الوقاية من أمراض العيون:

يعتبر فيتامين ب12 مهم لصحة العيون والوقاية من الأمراض وهذا لأنه يقوي العصب البصري، مما يقي من الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث أفادت الدراسات أن مكملات فيتامين ب12 تقلل من مستويات الهوموسيستين والتي تعتبر من الأحماض الأمينية التي تزيد من الإصابة بالضمور البقعي.

7. زيادة طاقة الجسم:

يساعد فيتامين ب12 على القيام بعملية الأيض بالشكل السليم داخل الجسم، مما يساعد على تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى الجلوكوز البسيط الذي يساعد الجسم على الحصول على الطاقة، ولهذا عادة ما نلاحظ أن من يعانون من نقص فيتامين ب12 يكون لديهم أعراض مثل الشعور بالوهن والضعف العام والشعور بالضيق في التنفس.