شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيه هو اختبار مسحة الأنف لاكتشاف فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار مسحة الأنف هو الاختبار الشائع حاليا ويستخدمه الكثيرون لاكتشاف فيروس كورنا ، حيث يتم استخدام المسحات البلعومية الأنفية للكشف عن فيروسات الجهاز التنفسي ، مثل الأنفلونزا والفيروس التاجي الجديد، وهو الخيار المفضل لاختبار السارس CoV-2 ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وحسب جريدة ديلى ميل يتم ذلك عن طريق إدخال برعم قطني طويل ومرن في فتحة الأنف وعلى طول "أرضية" الأنف، من المفترض أن يتم ذلك ببطء بحيث يكون مريحًا ولا يسبب ألم للمريض.

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والهدف منه هو الوصول إلى البلعوم الأنفي الخلفي ، وهو تجويف يتكون من العضلات والأنسجة الضامة ، مغطاة بالخلايا والمخاطية التي تشبه الأنف. ويستمر في الحلق.

يتم تدوير المسحة عدة مرات للحصول على خلايا كافية، ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر ، حيث سيتم اختبارها لتحديد ما إذا كانت خلايا المريض مصابة بالفيروس أم لا.

فالفيروس التاجي هو فيروس RNA ، مما يعني أنه يستخدم حمض الريبونوكليك كمادة جينية. وهناك حاجة إلى عملية تسمى النسخ العكسي لنسخ الحمض النووي الريبي إلى DNA مقروء.

لا تجمع عينة المسحة الكثير من الحمض النووي الريبي دفعة واحدة ، وبالتالي يتم استخدام تفاعل سلسلة البلمرة (PCR) لعمل مليارات النسخ بسرعة بحيث يمكن تحليلها، ويتم صبغ الحمض النووي بلون الفلورسنت ، الذي يتوهج إذا كان الفيروس التاجي موجودًا ، مما يؤكد التشخيص.