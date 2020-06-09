الحفاظ على اللياقة الذهنية يحمي من الخرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتراجع القدرات الذهنية مع التقدم في العمر إلى جانب القدرات البدنية، ما يمهد الطريق إلى الإصابة بالخرف، وللوقاية من الخرف ينبغي الحفاظ على اللياقة الذهنية ببعض التدابير البسيطة مثل ممارسة ألعاب الذاكرة وتعلم لغة جديدة.

وقالت البروفيسورة دوروتيه زاور، طبيبة الأعصاب الألمانية، إنه ينبغي تنمية اللياقة الذهنية بشكل مستمر حتى مع التقدم في العمر، وأوضحت أن التحديات، التي يواجها الذهن دائما ما تجعله متقدا وأكثر قوة وقدرة على المقاومة عندما يواجه الأمراض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

طرق بسيطة

اختصاصي علم النفس الألماني زيجبيرت فارفيتس، يشير إلى أنه يمكن تنمية اللياقة الذهنية بطرق بسيطة تتمثل في الألعاب، التي تعمل على تنشيط الذاكرة مثل تخمين الكلمات والكلمات المتقاطعة والسودوكو والشطرنج.

وويضيف فارفيتس أن تعلم شيء جديد يعد من الاستراتيجيات المفيدة لتنمية اللياقة الذهنية مثل تعلم لغة جديدة.

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لياقة بدنية وتغذية صحية



تنصح البروفيسورة ماريا كريستينا بوليدوري، الباحثة في أمراض الشيخوخة الألمانية، بعدم الاكتفاء بالألعاب للحفاظ على اللياقة الذهنية؛ حيث يمكن أيضا تنشيط مناطق أخرى بالدماغ من خلال تجربة إعداد أطباق جديدة في المطبخ أو العمل في الحديقة؛ حيث تعمل هذه الأنشطة على تدريب وتنمية المزيد من المهارات العقلية.

وتشبر إلى أن الوقاية من أمراض مثل الخرف تتطلب أيضا الاهتمام باللياقة البدنية والتغذية الصحية والتواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب تنمية اللياقة الذهنية.

ويتعين على المرء استشارة طبيب أعصاب أو أخصائي أمراض شيخوخة عند مواجهة مشاكل تتعلق بالذاكرة للخضوع لبرنامج تدريب معرفي مناسب.



