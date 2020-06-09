145 ألف وفاة جراء كورونا في أمريكا بحلول أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع باحثون في جامعة واشنطن ،الثلاثاء، وفاة 145728 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بحلول أغسطس آب/ المقبل، ليرفعوا توقعاتهم بأكثر من خمسة آلاف وفاة في غضون أيام قليلة.

وسجّلت الولايات المتّحدة 450 وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات 24 الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ 110.900 حالة وفاة من أصل أكثر من 1.955.000 إصابة، فيما تماثل للشفاء رسمياً 506 آلاف مصاب.

وإذا كان عدد الذين توفّوا من جرّاء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 450 شخصاً فقط، فإنّ هذه الحصيلة لا تعني بالضرورة أنّ الوباء آخذ في الانحسار لأنّ الانخفاض في أعداد الوفيات قد يكون ناجماً عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس/آذارالماضي وبلغت ذروتها في منتصف أبريل/ نيسان الماضي حين فاقت 3000 وفاة يومياً، ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

