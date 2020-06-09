شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: نوبات الصداع العنقودى توازى ألم الولادة والأطباء يشخصونه خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الصداع العنقودي هو أكثر من مجرد صداع إنها حالة عصبية شديدة، تُعرف أحيانًا باسم "الصداع الانتحاري" لأن العديد من المرضى لديهم أفكار انتحارية أثناء هجمات ألم الذي يحدث أثناء نوبة الصداع العنقودي مؤلم ويقال إنه يمكن مقارنته بألم الولادة، يمكن أن تستمر هذه الهجمات من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعات ويمكن أن تحدث عدة مرات في اليوم.

ووفقا لتقرير لموقع sciencealert العلمى الألم الناتج من الصداع العنقودى دائمًا على جانب واحد وقد تشمل السمات النموذجية للهجوم دماء أو عيون دامعة ، عيون متدلية وسيلان الأنف أو أنف مسدود.

يعاني حوالي واحد من كل 1000 شخص من الصداع العنقودي، يُنظر إليه على أنه مرض نادر ، ولكنه في الواقع شائع مثل الحالات العصبية المعروفة مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون، إن الحصول على العلاج المناسب لهذه الحالة أمر صعب ، كما أظهرت دراسة أخيرة .

ووفقا لدراسة أجراها الباحثين في كلية هال يورك الطبية بإنجلترا يوجد العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية لا يعرفون الصداع العنقودي أو كيفية تشخيص الحالة هذا له عواقب وخيمة على أولئك الذين يعانون، ويظهر بحث أيضًا أن المرضى يواجهون بانتظام تأخيرات طويلة ويخضعون لإجراءات وإحالات غير ضرورية إلى الرعاية المتخصصة قبل تلقي التشخيص والعلاج الصحيحين.

وأكد الباحثين في الدراسة أن الاستنتاج الرئيسي هو أن الصداع العنقودي يتم إهماله بين المهنيين الصحيين العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية لا يعرفون ما هو الصداع العنقودي هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى التشخيص الخاطئ للحالة وتأخيرات كبيرة في تلقي التشخيص الصحيح.

بعض الأطباء الذين تمت مقابلتهم في الدراسة لم يكونوا على دراية بالصداع العنقودي ، بينما اعتقد البعض الآخر أن الصداع العنقودي هو نفسه "الصداع النصفي العنقودي" ، والذي يمكن أن يسبب الغثيان والحساسية للضوء إلى جانب ألم الرأس الشديد.

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وأشار الباحثين في الدراسة أن العواقب التي يواجهها المريض عندما لا يتلقون تشخيصًا صحيحًا وفي الوقت المناسب غالبًا ما يتم تشخيص الصداع العنقودي بشكل خاطئ على أنه صداع نصفي أو ألم عصبي ثلاثي التوائم شكل حاد ومفاجئ من آلام الوجه)، ولكن أيضًا على أنه التهاب في الجيوب الأنفية أو مشاكل في الأسنان.

يخضع المرضى أحيانًا لإجراءات غير ضرورية ، مثل خلع الأسنان ، وزوائد الجيوب الأنفية والجراحة داخل الجمجمة لأنهم في حالة يأس.

للحالة تأثير كبير على الحياة اليومية للمصابين وهم يحاولون جميع أنواع العلاجات على أمل العثور على بعض الراحة من الهجمات المؤلمة المؤلمة في الواقع ، يمكن أن يكون للصداع العنقودي تأثير كبير على الصحة العقلية للمريض وعلى قدرته على البقاء في العمل.

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من حالات صحية نفسية شديدة ، مثل الاكتئاب المزمن والأفكار الانتحارية وقد يؤذيون أنفسهم غالبًا ما لا يدرك أفراد الأسرة والأصدقاء وأرباب العمل شدة الحالة والتأثير الهائل لها.

بسبب طبيعة الهجمات ، يتم التعامل مع الصداع العنقودي بشكل مختلف مقارنة بظروف الصداع الأخرى ، مثل الصداع النصفي أو الصداع من نوع التوتر عادةً ما يتم علاج هذه الأدوية باستخدام مسكنات الألم ولكن في حالة تكرار حدوثها ، فإنها تتطلب علاجًا وقائيًا منتظمًا يتم علاج نوبات الصداع العنقودي عن طريق البخاخات الأنفية أو الأدوية القابلة للحقن واستنشاق الأكسجين.

وفي بعض الحالات ، تتم إحالة المرضى الذين يعانون من الصداع العنقودي إلى أطباء الأعصاب لبدء العلاجات المتخصصة للصداع العنقودي، وشددت الدراسة على ضرورة زيادة الوعي بالصداع العنقودي بين المهنيين الصحيين والجمهور العام سيمنع هذا التشخيص الخاطئ والتأخير في التشخيص