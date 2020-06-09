شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون والمستقيم.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن أعراضه وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد السرطان من أكثر الأمراض الرائدة في جميع أنحاء العالم ، والذي أودى بحياة 9.6 مليون شخص في عام 2018، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هذا المرض يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ولكنه ليس مميتًا دائمًا، وإذا تم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب ، يمكن للناجين من السرطان أن يعيشوا حياة طبيعية بعد دورة علاج كاملة.

تنمو حالات السرطان بمعدل ينذر بالخطر ، وسرطان القولون والمستقيم هو 5 أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، باستثناء سرطان الثدي والمبيض والرئة.

يؤثر سرطان القولون والمستقيم على القولون والمستقيم في الجسم، ووفقا لموقع " onlymyhealth" يمكن أن يحدث هذا السرطان في كل من الرجال والنساء ، وغالبًا ما يصعب تحديد الأعراض في المراحل المبكرة. لذلك ، من الضروري أن يخضع الأفراد لعمليات فحص وفحوصات روتينية إلزامية.



أعراض سرطان القولون والمستقيموفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا التي لوحظت في المريض: أعراض سرطان القولون والمستقيموفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا التي لوحظت في المريض:

الدم والمخاط في البراز

عادات الأمعاء المتغيرة ؛ الإسهال والإمساك وما إلى ذلك.

تشنج أو ألم في البطن

الضعف والتعب

فقدان الوزن غير المقصود

يزيد خطر الإصابة باتفاقية حقوق الطفل بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر ولديهم تاريخ عائلي من هذا السرطان، وغالبًا ما تنتقل خلايا سرطان القولون والمستقيم إلى أجزاء أخرى من الجسم. في سرطان القولون والمستقيم المنتشر ، تتكاثر الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم ، وهذا يمهد الطريق لأورام جديدة في أعضاء مختلفة.

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تشخيص سرطان القولون تشخيص سرطان القولون يساعد فحص الدم الخفي البراز (FOBT) وتنظير القولون في الكشف عن سرطان القولون والمستقيم، و عندما يتم الكشف عنها في المراحل المبكرة ، سواء كانت الأولى أو الثانية ، يوصى بالجراحة كخيار علاجي.

عندما يتم تشخيص المريض بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون ، فمن المستحسن أن يتم العلاج الكيميائي لمدة 3-6 أشهر بعد الجراحة، ويُنصح بالإشعاع أيضًا لأنه سيساعد على تقليل حجم الورم قبل الجراحة ويساعد على إنهاء الخلايا السرطانية المتبقية.

فيما يلي بعض الوجبات السريعة لمنع فرص الإصابة بسرطان المستقيم

حافظ على نظام غذائي صحي. ابتعد عن الوجبات الدهنية المشبعة والمطهية مسبقًا

حاول ممارسة الرياضة كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل

الابتعاد عن الإدمان مثل التدخين والشرب

قم بفحص نفسك بانتظام بعد سن الثلاثين بحثًا عن أي أعراض تشبه السرطان