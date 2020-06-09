فلسطين تعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 652

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة داوود عبدالرؤوف - الخليج 365 - القدس المحتلة الثلاثاء 2020/6/9 01:15 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/9 01:15 ص بتوقيت أبوظبي

سجلت فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، ما يرفع اجمالي الإصابات إلى 652.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة في بيان إعلامي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب عمره 36 عاماً من الظاهرية، وجاء اكتشافه بعد إجراء فحوصات عشوائية في مختلف المحافظات الفلسطينية، وتجري طواقم الطب الوقائي عملية حصر لمخالطيه لتتبع سبب الإصابة". وأضافت: "وترتفع بذاك حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 652 إصابة".

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