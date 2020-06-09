169 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

داوود عبدالرؤوف - الخليج 365 - القدس المحتلةالثلاثاء 2020/6/9 01:06 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين ، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18032 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.
وأكدت "الصحة الإسرائيلية" عدم وجود تغيير في إجمالي الوفيات وهو 298 حالة، وأن 29 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 44 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، وأن 23 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت إلى أن 15127 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء، وأن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2607 حالة.
يذكر أنه تم إعلان، الإثنين، وقف التسهيلات التي كان من المزمع أن تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.
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