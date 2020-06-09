كورونا والأسطح.. تجربة تكشف الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثر فريق بحثي بريطاني على الحمض النووي للفيروسات عبر أسطح عنابر المستشفيات فيما يقرب من نصف جميع المواقع التي تم أخذ عينات منها، حيث انتشر عبر الأسطح في جميع الأماكن خلال 10 ساعات، واستمر لمدة 5 أيام على الأقل.

وخلال الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية، ومستشفى "جريت أورموند ستريت"، وتم نشرها في 8 يونيو/ حزيران بـ"مجلة عدوى المستشفيات"، قام الباحثون بمحاكاة كيف يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) عبر الأسطح في المستشفى.

وبدلاً من استخدام فيروس كورونا المستجد، قام الباحثون بتكرار جزء من الحمض النووي من فيروس يصيب النبات، والذي لا يمكن أن يصيب البشر، وأضافوه إلى ملليلتر من الماء بتركيز مماثل لنسخ فيروس كورونا التي تم العثور عليها في عينات الجهاز التنفسي للمرضى المصابين.

Advertisements

ووضع الباحثون الماء الذي يحتوي على هذا الحمض النووي على الحاجز اليدوي لسرير المستشفى في غرفة عزل - أي غرفة للمرضى الأكثر خطورة أو المصابين، ثم أخذوا عينات 44 موقعًا عبر جناح المستشفى خلال الأيام الـ5 التالية.

ووجدوا أنه بعد 10 ساعات، انتشرت المادة الوراثية البديلة إلى 41٪ من المواقع التي تم أخذ عينات منها عبر جناح المستشفى، من قضبان السرير إلى مقابض الأبواب إلى مساند الذراع في غرفة الانتظار إلى ألعاب الأطفال والكتب في منطقة اللعب، وارتفعت النسبة إلى 59٪ من المواقع بعد 3 أيام، وانخفضت إلى 41٪ في اليوم الخامس.

ومن جهتها، قالت الدكتورة لينا سيريك، الباحثة الرئيسية بالدراسة: "أظهرت دراستنا الدور المهم الذي تلعبه الأسطح في نقل الفيروس ومدى أهمية الالتزام بنظافة اليدين جيدا".