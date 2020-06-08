استخدامات منزلية مميزة لزيت الأطفال.. إضافة للعناية بـ"البيبي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زيت الأطفال أو ما يسمى "بيبي اويل" معروف أنه أحد أنواع الزيوت الآمنة الصحية للعناية بطفلك، تستخدمينه لترطيب جسمه الصغير وحمايته من الإصابة بالطفح الجلدي الناتج عن استخدامات الحفاظات المستمر كما تلجئين أنت لاستخدامه للحصول على بشرة ناعمة وجميلة.

لكن أصحاب الاختصاص الصحي، في موقع "بابا ميل" يُذكرونك بأن لهذا الزيت فوائد عديدة ومدهشة وفعّالة على مستوى الأسرة والتي تجعل منه شيئا مهما يمكنك أن تديمي وجوده في البيت، حتى لو كبر الأطفال.

إزالة الضمادة دون ألم

فاذا كنتِ تواجهين الصعوبة والألم اثناء إزالة الضمادة عن طفلك وعنك أيضا، فان البيبي أويل كفيل بحل هذه المشكلة.

أفركي بعض الزيت على الجزء العلوي من الضمادة وجحول حوافها. انتظري قليلا وستلاحظين أنها خففت قبضتها على الجلد. انزعيها بسرعة وبسهولة وبدون ألم.

تنعيم الكعب المتشقق

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وفي الوقت نفسه لو كنت تعانين من تشقق أو خشونة في الجلد حول كعبيك فالعلاج هو وضع قليل من البيبي أويل على الكعبين وارتداء جوارب. وفي الصباح ستجدين بشرتك ناعمة بدون جفاف أو تشققات.

وقد يفيد أيضا زيت الزيتون بمساعدتك في خلع خاتمك لو كان ضيقا وذلك بوضع كمية كبيرة من الزيت على الحلقة ثم تديرينها حول إصبعك عدة مرات. وفي لحظات ستنزلق مباشرة من إصبعك.

تلميع السطوح

كما يمكنك استخدامه في تلميع السطوح المعدنية (ستينلس ستيل) بوضع بضع قطرات عليها وافركي بقطعة جافة هذا السطح وكرري العملية حسب الحاجة.

ويمكنك تنظيف لوحة السيارة من الغبار والأوساخ وبداية التآكل، بمسحها بقطعة قماش مبللة بقليل من البيبي اويل وستلاحظين النتيجة فور الانتهاء من هذه العملية.

وإن علق بيديك بعض الطلاء، ضعي عليها كمية وفيرة من البيبي اويل ثم اغسليها بالماء الدافئ والصابون وشاهدي كيف ستزول كافة البقع بسهولة.