الإثنين 8 يونيو 2020

من المعروف أن الأعراض الشائعة لكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هي درجة الحرارة المرتفعة والسعال المستمر وفقدان حاستي الشم والتذوق.



لكن وفقا لعدد من الدراسات لا تنتهي أعراض كوفيد-19 عند هذا الحد، إذ توصلت دراسة إسبانية نشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية إلى أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ربما ترتبط بخمسة أمراض جلدية.

طُلب من أطباء جلد إسبانيين من الأكاديمية الإسبانية للأمراض الجلدية المساعدة في تحديد المرضى الذين يعانون من اضطرابات جلدية غير مبرر والذين اشتبهوا أو تأكدوا من الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لصحيفة ذا إكسبرس البريطانية، قام الأطباء بتوزيع استبيان موحد على المرضى والتقاط صور لحالاتهم الجلدية. واكتشف الباحثون أن هناك 5 أمراض جلدية تظهر عند بعض المصابين بكوفيد-19، وهي كما يلي:

1- الانفجارات الحويصلية

كان من بين الانفجارات الحويصلية التي لوحظت بين مرضى كوفيد-19 تلك التي تتميز ببثور تثير الحكة. وفي الدراسة، وجدت الحالة عند 9% من المرضى واستمرت لديهم لما يصل إلى 10 أيام. واكتشف القائمون على الدراسة أن ظهور الانفجارات الحويصلية كان شائعا بين المرضى قبل ظهور أعراض كوفيد-19 الأخرى فضلا عن أنها ارتبطت بشدة متوسطة من المرض.

2- الآفات الشروية

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الآفات الشروية عبارة عن مناطق بارزة باللون الأبيض أو الوردي تظهر على الجلد وتشبه لسع القراص. وعادة ما تكون الآفات الشروية مثيرة للحكة ويمكن أن تنتشر في أنحاء الجسم. وفي الدراسة، ظهرت هذه الحالة عند 19% من المرضى واستمرت لديهم بمعدل 6 أيام.

3- الحطاطات البقعية

ظهرت لدى 47% من الحالات المرضية. وتتميز هذه الحالة الجلدية بظهور نتوءات تكون إما مناطق بارزة أو مسطحة من الجلد في ما يشبه حالة النخالية. واستمرت الحطاطات البقعية لدى المرض بمعدل 8 أيام.

4- ليفيدو (التزرق الشبكي)

عثر على حالة ليفيدو الجلدية لدى 6% من المرضى وبدا للقائمين على الدراسة أنها ترتبط بالمرضى كبار السن الذين يعانون من إصابات خطيرة لكوفيد-19. وليفيدو هي حالة جلدية تسببها جلطات الدم الصغيرة التي تتطور داخل الأوعية الدموية في الجلد. وتتسبب هذه الحالة في صورة طفح جلدي أحمر أو أزرق. ويظهر لدى بعض المصابين بها أيضا قرح (التهابات) وعقيدات (نتوءات). وعادة ما تكون هذه الأعراض أكثر شدة في الطقس البارد.

5- الشرث

اكتشفت الدراسة أعراض تشبه الشرث لدى 19% من الحالات. والشرس عبارة عن رقع حمراء صغيرة مثيرة للحكة يمكن أن تظهر بعد تعرض الشخص للطقس البارد وعادة ما تظهر على أصابع اليدين والقدمين لكن يمكن أن تظهر أيضا على الوجه والساقين.

وفي الوقت الذي يحث الأطباء بصفة عامة على عدم تشخيص كوفيد-19 ذاتيا استنادا لأعراض جلدية ربما تظهر لدى بعض الأشخاص، مشددين على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من الأعراض الجلدية السابق ذكرها أو غيرها قبل حسم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.