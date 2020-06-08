شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدد ما إذا كانت بقايا الطعام لا تزال صالحة للأكل؟.. علامات يجب الانتباه لها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
رغم كثرة تعد الوسائل للاستفادة من بقايا الطعام المطبوخ، لكن لا يدرك الكثيرون كيفية تحديد ما إذا كانت آمنة وصالحة للأكل أم لا؟، لكل أسرع وأسهل طريقة لاكتشاف هذا هو باستخدام حاسة الشم والبصر.
ورغم تشابه قواعد الحكم على الوجبات السريعة ومعظم بقايا الطعام،إلا أنه إذا كان طعامك في الثلاجة لأكثر من 3 أيام، فابحث عن علامات التلف كوجود عفن أو الرائحة أو لزوجة، فإذا عثرت على أي منه فهذا يعني أن الوقت قد حان للتخلص منها.
ولا يجب ترك البيتزا خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأنه بعد تلك الفترة تصبح معرّضة لخطر نمو البكتيريا التي تنقلها الأغذية، بينما الحد الأقصى لعمرها هو يومين وإذا لاحظت نمو أي عفن عليها فتخلص منها على الفور حسب.
ويعتبر الأرز المطبوخ المتبقي آمنا تماما لتناوله لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أيام بعد حفظه في الثلاجة، ويمكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة لبضعة أيام إذا كانت درجة حرارة الغرفة باردة، وإذا رأيت رطوبة أو لاحظت رائحة كربونية عليه القي به في سلة النفايات.
وتتنوع طرق الاستفادة من بقايا الطعام، من وضع الخضار المشوي في البيض لتصبح عجة، واستخدام رقائق البطاطا كفتات لصدور الدجاج المقلي مثل البقسماط.
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